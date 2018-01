EU-rechter: geen massa-aanklacht tegen Facebook

De massa-aanklacht van privacyschending tegen Facebook, georganiseerd door de Oostenrijkse jurist Max Schrems (30) namens hem en 25.000 andere Facebookgebruikers, is donderdag ongeldig verklaard door het Europees Gerechtshof. Schrems kondigt nu aan het bedrijf zelfstandig aan te klagen.

De Oostenrijker klaagde Facebook aan bij een lokale rechtbank in Wenen wegens massale privacyschending. Het Amerikaanse bedrijf zou de gegevens van zijn gebruikers niet kunnen beschermen tegen derde partijen. Schrems plaatste online een oproep voor Facebookgebruikers om hem te steunen in de zaak: met 25.000 medeaanklagers zou het de grootste massarechtszaak in EU-geschiedenis worden.

De rechter keurde de claim in eerste instantie af; massaclaims over consumentenbescherming zouden ongeldig zijn. Na hoger beroep legde de Oostenrijkse Hoge Raad de zaak voor aan het Europees Gerechtshof, dat donderdag besloot dat Schrems Facebook uitsluitend zelf mag aanklagen in Oostenrijk. Mocht hij slagen, dan zal Facebook haar servers naar Europa moeten verhuizen omdat de gegevens in Amerika onvoldoende beschermd worden.

Safe Harbour-verdag

Volgens EU-wetgeving zijn Europese bedrijven verplicht om data van consumenten af te schermen tegen derde partijen. In 2000 tekende de EU het Safe Harbour-verdrag met de Verenigde Staten, dat toestemming geeft aan Amerikaanse bedrijven om persoonlijke gegevens op servers in de VS te bewaren. De voorwaarde is dat bedrijven de privacy van deze gegevens kunnen waarborgen. Bedrijven in de VS zijn daar niet toe in staat, volgens Schrems.