De PVV worstelt met Haags gedoe

Het Nederlands echec rond pulsvisserij is de schuld van Haagse politici. De PVV in Den Haag is met steeds minder. En lobbyisten moeten voortaan op afstand blijven.

SIDDERING: Het was voor Nederlandse vissers een grote schok: het totaalverbod op pulsvisserij, waar het Europese Parlement vorige week voor stemde. De vergunning zouden immers in orde zijn, en, zo verklaarde minister van Landbouw Carola Schouten vorige week nog, “in overleg met Europa zijn vastgesteld”. Maar dat blijkt niet waar, laat onderzoek van NRC nu zien: Nederland breidde het aantal vergunningen via een sluiproute en zonder Europese steun uit en had kunnen weten dat dit fel verzet opriep. De kwestie is een nieuwe proeve voor Schouten, die in korte tijd al twee fraudezaken te verwerken kreeg, maar met haar kordate optreden en kennis van zaken indruk maakte bij collega’s én de sector.

MINDER: En wéér blijkt de selectie van kandidaten voor de PVV gaten te vertonen. Juist in Den Haag, waar de PVV al enige tijd in de gemeenteraad zit, is het uitgelopen op een chaos. Kandidaten worden nauwelijks gescreend, de sfeer in de opleidingsklasjes is soms om te snijden en de focus ligt volgens deelnemers veel te veel op de islam, ten koste van andere onderwerpen. Deze week stapten ten minste drie kandidaten op, waardoor de lijst stevig is uitgedund. Ook een Haagse secretaresse van de PVV lijkt nu plotseling verkiesbaar te zijn.

VERBODEN TOEGANG: Onrust onder lobbyisten: in een brief van Kamervoorzitter Khadija Arib is hun te kennen gegeven zich binnenkort op afstand te houden. Vanaf 6 maart mogen ze met hun toegangspas niet meer in de wandelgangen en de werkkamers van Kamerleden komen, maar alleen nog in de publieksgebieden. Lobbyorganisatie BVPA is not amused en heeft vragen gesteld, want “een goed en eenvoudig te organiseren contact tussen de politieke besluitvormers en de belangen vanuit de samenleving is van groot belang”. Ook binnen de muren van de plenaire zaal gaan de regels van de Kamer overigens op de schop: gisteren kondigde Arib een werkgroep aan die het Reglement van Orde moet gaan herzien.

WAT WIJ VOLGEN: De Kamer praat vandaag over het wijzigen van de stroom- en gaswetten. Op de agenda staat onder meer een initiatiefwet van GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren, die de verplichting dat nieuwbouwhuizen worden aangesloten op het gasnet wegneemt. De steun voor dat voorstel leek groot, maar ook coalitiepartijen VVD en D66 komen vandaag met een eigen amendement met vergelijkbare strekking. Een steekje van de coalitie? Niet volgens indiener Rob Jetten: “Het belangrijkste is dat we als Kamer hetzelfde doel hebben.”

BUITEN HET BINNENHOF: De Meppelse PvdA zoekt naar de verantwoordelijke voor middelvinger-gate. In Utrecht peilde GroenLinks dat het de grootste wordt, maar in een eerdere peiling in opdracht van D66 zou de winst juist gaan naar…D66! Beide partijen zijn in ledenaantal landelijk inmiddels groter dan de VVD, zeggen ze zelf.

QUOTE VAN DE DAG

“Zelfs de stoerste types zullen deze keer niet zonder het gestotter, het gedraal en de bijzinnen kunnen die ze hun tegenstanders zo graag verwijten.”

De campagne voor het referendum over de inlichtingenwet wordt een feest voor liefhebbers van House of Cards, denkt Tom-Jan Meeus.