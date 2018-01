Boris Becker is vijf grandslambekers verloren

Boris Becker is op zoek naar vijf van zijn zes grandslamtrofeeën. De Duitse tennislegende wil ze verkopen om zo zijn schulden af te kunnen lossen. In een verklaring vraagt hij om hulp bij zijn zoektocht, melden AFP en de BBC. Boris Becker ging afgelopen zomer failliet.

Van al zijn grandslamtitels weet Becker alleen nog waar de trofee van de US Open zich bevindt. Naar zijn twee prijzen van de Australian Open en drie Wimbledonbekers is hij op zoek. Dus ook naar zijn prijs uit 1985, toen hij op 17-jarige leeftijd de jongste mannelijke Wimbledonwinnaar ooit werd. Zijn gouden medaille van de Olympische Spelen in Barcelona voor het mannendubbel is eveneens zoek, liet hij weten via zijn vertegenwoordigers:

“Meneer Becker kan zich niet herinneren waar die zich bevinden.”

Boris Becker won in zijn loopbaan 49 titels. Veertien van zijn trofeeën worden in totaal vermist. In de zoektocht zijn onder meer de All England Tennis Club, de Australische en Duitse tennisbonden en de Tennis Hall of Fame benaderd. Geen van alle konden zij Boris Becker helpen. Daarom worden mensen die weten waar de prijzen zijn, opgeroepen zich te melden.

Becker werd in juni failliet verklaard omdat hij niet in staat was een schuld terug te betalen aan de private bankers van het Britse Arbuthnot Latham. In zijn loopbaan als onder meer proftennisser, commentator en coach van Novak Djokovic verdiende hij tientallen miljoenen. Desondanks slaagde hij er jaren niet in zijn schulden af te lossen. Bij de uitspraak van zijn faillissement zei de rechter de indruk te hebben van “een man met zijn hoofd in het zand”.