Alliander gaat laadpalentak verkopen

Het Nederlandse publieke netwerkbedrijf Alliander gaat zijn laadpalen-onderneming Allego verkopen. Dat maakte Alliander donderdagochtend bekend. Van de 34.000 (semi-)openbare laadpunten voor elektrische auto’s in Nederland zijn er 3.500 door Allego aangelegd. Allego is ook actief in zes andere Europese landen.

Allego is nu, indirect, volledig in handen van de overheid. Moederbedrijf Alliander is het grootste van de zeven regionale netwerkbedrijven van Nederland, die de lokale stroom- en gasnetten beheren. Alle netwerkbedrijven zijn overheidsdeelnemingen. De aandelen van Alliander zijn van gemeenten en provincies, met name van Gelderland, Friesland en Noord-Holland, en de gemeente Amsterdam.

Fase van snelle groei

Alliander begaf zich met zijn laadpalenbedrijf, dat werd opgericht in 2013, op de grens van publieke taken en de markt – zodanig zelfs dat het recent tot conflicten leidde met die markt.

Volgens directeur Ingrid Thijssen van moederbedrijf Alliander bevindt Allego zich nu „in een fase van snelle groei”. „Het risicoprofiel van zo’n onderneming past niet meer bij ons als netwerkbedrijf”, aldus Thijssen.

Allego maakte deze week bekend dat het samen met het Finse energiebedrijf Fortum gaat werken aan een Europees netwerk van honderden laadpunten, vooral gericht op grote steden. Allego werkt sinds afgelopen zomer ook samen met Shell, voor laadpalen bij tankstations.

Allego heeft zo’n 200 werknemers, van wie 90 in Nederland. Omzetcijfers of andere financiële resultaten van Allego zijn nooit gepubliceerd. Netwerkbedrijven hoeven die cijfers niet te rapporteren over hun commerciële dochters. Moederbedrijf Alliander wil er desgevraagd ook niets over zeggen.

Volwassen markt

Verschillende Nederlandse netwerkbedrijven richtten de afgelopen jaren commerciële dochterondernemingen op. Die wettelijke mogelijkheid kregen ze, omdat ze dan nieuwe activiteiten rond netbeheer konden oppakken die de markt liet liggen.

Volgens Alliander was dat vijf jaar geleden voor laadpalen nodig, onder meer om het laden van elektrische auto’s af te stemmen op wat het net aankan, zogeheten ‘smart charging’.

Inmiddels bestaat er echter een volwassen commerciële markt voor laadpalen. Energiebedrijf Nuon, een concurrent op de laadpalenmarkt, voerde vorig jaar twee rechtszaken om Allego. Beide partijen claimden de winst in die zaken, en het leverde weinig op. Zelfs het nieuwe kabinet nam echter stelling in de kwestie: laadpalen leveren en exploiteren is „primair de verantwoordelijkheid van marktpartijen”, staat in het regeerakkoord.

Kamerdebat

Volgens Thijssen is wetgeving echter niet de reden dat Alliander van zijn laadpalenbedrijf af wil. Juist deze donderdag praat de Tweede Kamer over wetswijzigingen die de rol van netwerkbedrijven duidelijker afbakenen. Maar ook dat wetsvoorstel staat netwerkbedrijven toe om laadpalen aan te leggen. „Allego heeft zijn punt gemaakt”, verklaart Thijssen de verkoop. „Smart charging is steeds vaker de standaard.”

In de afgelopen maanden verkocht Alliander ook zijn belangen in drie andere bedrijven: NewMotion (laadpalen), Ziut (lantarenpalen en camerabewaking) en Redstack (energie uit zout water).

Overigens is het volgens de directeur „stomtoevallig” dat het bedrijf juist op de dag van het Kamerdebat de verkoop van Allego aankondigt. „We zijn hier al maanden mee bezig.” Kamerdebatten worden slechts enkele dagen vooruit gepland. Volgens Thijssen is het bedrijf met „een heel aantal” geïnteresseerde partijen in gesprek over de verkoop, maar ze wil daar verder niet op in gaan. Ze verwacht dat er voor de zomer een deal ligt.