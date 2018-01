Zeker 33 doden door autobommen in Benghazi

Bij een aanslag met twee autobommen in de Libische stad Benghazi zijn dinsdag zeker 33 mensen omgekomen en enkele tientallen anderen gewond geraakt, onder wie enkele hooggeplaatste veiligheidsfunctionarissen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van plaatselijke autoriteiten.

De dubbele bomaanslag, die volgens de autoriteiten was bedoeld om een hoog aantal slachtoffers te veroorzaken onder hulpverleners, maakte een einde aan de relatieve rust in de tweede stad van Libië, die tussen 2014 en eind vorig jaar het toneel was van een gewapende strijd. Niemand heeft nog verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag.

De eerste bom ging iets na 20.00 uur dinsdagavond af nabij een moskee in de wijk Al Salmani in het centrum van Benghazi, terwijl moskeegangers vertrokken na het avondgebed. Korte tijd later, toen politie en hulpverleners waren gearriveerd, explodeerde een tweede, grotere bom in een auto die was geparkeerd aan de overkant van de straat. Door die explosie werd een ambulance geraakt.

Inlichtingenofficier gewond

Onder de dodelijke slachtoffers was Ahmed al-Feitouri, een lid van de onderzoekseenheid die is verbonden aan de veiligheidsmacht in Oost-Libië. Een hooggeplaatste inlichtingenofficier, Mahdi al-Fellah, was onder de gewonden. Daarnaast waren burgers onder de slachtoffers. Het dodental kan volgens autoriteiten nog oplopen, want een aantal van de gewonden verkeert in kritieke toestand.

Het dodental bij de aanslag is veel hoger dan gebruikelijk in Benghazi, dat is getroffen door kleinere bomaanslagen in de slotfase van het conflict tussen het Libische Nationale Leger (LNA) van commandant Khalifa Haftar en hun tegenstanders, onder wie jihadisten. Haftar won die strijd, die grote schade heeft aangericht in delen van de Libische havenstad. Het LNA eiste in juli de overwinning op, maar sporadisch geweld hield tot vorige maand aan.

De strijd in Benghazi maakte deel uit van een breder conflict in Libië na de val van de voormalige leider Muammar Gaddafi in 2011. Sinds 2014 heeft Libië rivaliserende regeringen in de hoofdstad Tripoli en het oosten van het land.