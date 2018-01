Woody Allen doodverklaard

In de Spaanse stad Oviedo gaan de nieuwe ‘beeldenstorm’ en de #MeToo-beweging hand in hand. Een feministische groepering heeft de gemeente gevraagd een beeld van Woody Allen te verwijderen uit protest tegen diens vermeende misbruik van zijn vroegere adoptiekind Dylan Farrow.

Het levensgrote beeld van Allen staat in een drukke winkelstraat. Allen is in Oviedo geliefd sinds hij die stad als decor koos voor zijn film Vicky Cristina Barcelona. De stad heeft laten weten dat het feministische voorstel in de gemeenteraad zal worden behandeld.

Hoe zouden die feministen zo zeker weten dat Allen een viespeuk is? Welke bovennatuurlijke gaven hebben ze die wij ontberen?

Dezelfde vragen zou je ook kunnen stellen aan al die karakterloze, opportunistische acteurs die Allen nu in de steek laten, nadat ze jarenlang via zijn rug naar de top van hun carrière zijn gekropen. Wat waren ze toch trots als de grote regisseur hun een rol in een van zijn films waardig keurde. Ze waren bereid er een deel van hun normale honorarium voor op te offeren.

Toch konden ze al jarenlang weten van de beschuldiging van Dylan dat haar adoptievader haar op de zolder van hun huis misbruikt heeft. Dylan en haar adoptiemoeder Mia Farrow hebben dat sinds 1992 herhaaldelijk in het openbaar beweerd; Dylan nog in 2014 in een geruchtmakende open brief in The New York Times. Zij kreeg toen amper steun van al die acteurs in Allens films. Maar nu de #MeToo-beweging de wind in de zeilen heeft, beseffen deze acteurs dat ze hun hachje alleen nog kunnen redden door Allen te laten vallen.

Alleen Alec Baldwin, beroemd geworden op tv als Trump-imitator, blijft achter Allen staan.

„De zaak is in twee staten forensisch onderzocht en er is geen beschuldiging uitgebracht. De verloochening van hem en zijn werk heeft ongetwijfeld een bepaald doel. Maar ik vind het unfair en droevig.” Hij bedoelt dat Allen het slachtoffer is van een wraakneming door zijn ex, Mia Farrow. Een theorie die gesteund wordt door een ander adoptiekind, Moses, die ook met Farrow brak en sindsdien beweert dat ze haar kinderen terroriseerde.

Allen zal zijn filmcarrière moeten afsluiten als al die acteurs bij hun doodverklaring blijven. Welke producent wil dan nog met hem in zee? Een rijk oeuvre zou wreed worden afgebroken.

Als hij schuldig is, kan hij het alleen maar zichzelf verwijten, maar daar zal nooit zekerheid over ontstaan. Het is zijn woord tegen dat van zijn adoptiedochter. Dylan heeft onlangs uitgebreid haar zegje mogen doen op de likkebaardende Amerikaanse tv, maar met nieuwe, overtuigende feiten kwam ze niet. Ze lichtte toe dat Allen eenmaal met zijn vinger haar genitaliën had aangeraakt. Verder kon ze alleen melden dat hij weleens in zijn ondergoed naast haar op bed had gelegen; er komen heel wat vaders in de problemen als ook die klacht serieus wordt genomen.

Als Dylan de waarheid spreekt, wordt haar groot onrecht aangedaan – maar hetzelfde geldt voor Allen. „De kijkers moeten beslissen”, zei de presentatrice van CBS na het interview. Nonsens, gelukkig maar. De kijkers hebben hierover in een rechtsstaat niets te beslissen. Daar hebben we rechters voor – en die zullen Allen vrijuit moeten laten gaan als er geen overtuigend bewijs komt.