Wie heeft de schrijfster vermoord?

Wat Steven Soderbergh ook doet, het is altijd een evenement. Over alles wat hij onderneemt wordt gretig bericht. Zo keerde hij zich in 2013 af van Hollywood om zich op tv-series en tv-films te richten: nieuws. Zijn terugkeer in de filmindustrie afgelopen jaar met het sterke Logan Lucky: nieuws. Zijn nieuwe film Unsane, een met een iphone-gefilmde horrorfilm met Claire Foy (The Crown), gaat volgende maand in première op het filmfestival van Berlijn: nieuws. Eind 2017 maakte hij met Mosaic een interactieve misdaadserie: nieuws.

Alleen gaat de bijzonderheid van Mosaic, verregaande interactiviteit, aan Nederland voorbij. De app-versie waarmee je extra content kijkt, dingen kunt opzoeken, personages volgt, push-berichten leest en scènes terug- of vooruitspoelt op zoek naar aanwijzingen is in Nederland niet beschikbaar.

Een tegenvaller, want nu is niet vast te stellen hoe Soderbergh interactiviteit gebruikt en of het iets toevoegt aan de kijkervaring. In interviews beschreef Soderbergh de app-versie als iets tussen film, tv-serie en game in. De app-versie was het belangrijkst, Soderbergh financierde die door HBO te beloven ook een lineaire tv-versie te maken.

Deze zesdelige tv-serie wordt sinds dinsdag door HBO uitgezonden, met één aflevering per avond. Dus wie wil bingen om erachter te komen wie kinderboekenschrijfster Olivia Lake (Sharon Stone) vermoordde, moet geduldig wachten tot het weekend. In Nederland is HBO via het serie-pakket van Ziggo te zien.

Mosaic draait om Olivia Lake, een beroemde kinderboekenschrijfster en illustratrice. Zij heeft een vermogen verdiend met één boek en bovendien staat haar luxe huis op grond die rijk is aan erts en mineralen: reden genoeg haar te vermoorden.

Na een ruzie op oudjaarsavond verdwijnt Olivia spoorloos en later wordt haar lijk gevonden. Wie heeft haar vermoord? Mosaic introduceert een aantal kandidaten die de mogelijke moordenaar zijn, onder wie een beginnend striptekenaar en Eric, een zwendelaar die Olivia moet overhalen haar huis en grond te verkopen. Eric werkt in opdracht van een vader en zoon met troebele motieven.

Al die personages en hun motieven vormen puzzelstukjes waarmee de kijker aan de slag moet. Deze personages worden gevolgd en uitgediept, met in latere afleveringen ook nog een politie-inspecteur, een advocate en Erics zus.

Zal de puzzel in aflevering zes helemaal af zijn? Of ontbreekt toch nog ergens een puzzelstukje? Met Soderbergh weet je het nooit.