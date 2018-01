‘Was Getekend, Annie M.G. Schmidt’ grote winnaar Musical Awards

De musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt is dit jaar de grote winnaar van de Musical Awards. De productie, die nog tot halverwege de komende zomer op tournee is, viel woensdagavond vier keer in de prijzen: als beste grote musical, beste hoofdrolspeelster (Simone Kleinsma), beste actrice in een bijrol (Marjolein Touw) en beste script (Dick van den Heuvel).

De prijs voor de beste kleine musical ging naar Adèle Conny Jasperina, over een (fictief) samenzijn van de legendarische cabaretières Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong. Komend seizoen volgt een reprise-tournee.

De andere grote kanshebber, Fiddler on the roof, wist slechts twee van de acht nominaties te verzilveren: voor de beste hoofdrolspeler (Thomas Acda) en voor „aanstormend talent” (Jacob de Groot). Acda kreeg zelfs twee prijzen, want ook zijn songs voor de musicalversie van De Marathon, die hij samen met gitarist David Middelhoff schreef, werden bekroond. Een tweede Award voor De Marathon , gebaseerd op de gelijknamige film, ging naar choreograaf Daan Wijnands.

In totaal werden er Musical Awards uitgereikt aan elf verschillende voorstellingen, inclusief een Special Award voor het ensemble van de Gloria Estefan-musical On your feet die verder buiten de prijzen viel.

Tot de andere winnaars behoren Renée van Wegberg voor haar hoofdrol in de kleine musical over Liesbeth List, Han Oldigs voor zijn bijrol in My fair lady, Stanley Burleson voor zijn hoofdrol in de minimusical over Sammy Davis jr, Annick Boer voor haar bijrol in The Bridges of Madison County en Tibor Lukács voor zijn bijrol in de RO-productie Snorro.

De uitreiking, in het Circustheater in Scheveningen, werd vooral een triomf voor winnares Simone Kleinsma, die vorig jaar al een Oeuvre Award in ontvangst mocht nemen.