2 doden, 17 gewonden bij schietpartij op school VS

Twee leerlingen zijn doodgeschoten en zeventien anderen zijn gewond geraakt bij een schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse staat Kentucky. De dader, een 15-jarige leerling van de school, is aangehouden door de politie, meldt persbureau AP.

Het geweld op de Marshall County High School, in de plaats Benton, is de eerste dodelijke schietpartij op een school in de Verenigde Staten in 2018, blijkt uit gegevens van het Gun Violence Archive. Volgens The New York Times is het de elfde schietpartij door een leerling dit jaar.

De schutter, wiens naam niet is vrijgegeven door de politie, opende kort voor het begin van de lessen het vuur met een handpistool. Hij kwam een gemeenschappelijke ruimte in de school binnen, trok het vuurwapen en begon te schieten op mede-leerlingen, verklaarden ooggetuigen tegenover plaatselijke media. “Hij was vastberaden, hij wist wat hij aan het doen was”, zei Alexandra Caporelli, die toevlucht nam in een klaslokaal.

“Het was één direct na de ander - pang, pang, pang, pang, pang.”

Bailey Hope, een 15-jarig meisje, overleed ter plekke. Preston Cope, een 15-jarige jongen, bezweek aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Vijf van de gewonden verkeren volgens de politie in kritieke toestand. Het ziekenhuis heeft laten weten dat zij buiten levensgevaar zijn.

Van de zeventien gewonden zijn twaalf leerlingen geraakt door kogels; de overigen liepen verwondingen op bij het gedrang van honderden leerlingen die op de vlucht sloegen. Velen van hen renden door velden en over een snelweg. Verontruste ouders parkeerden aan weerszijden van de weg, op zoek naar hun kinderen.

De dader bleef schieten totdat zijn munitie op was. Toen sloeg hij op de vlucht. Hij werd overmeesterd door de politie. Een onderzoek naar zijn achtergrond en motieven is gaande.

Volgens de organisatie Everytown for Gun Safety hebben sinds 2013 zeker 283 schietpartijen plaatsgevonden op Amerikaanse scholen. Maandag raakte een 15-jarig meisje gewond bij een schietpartij op een middelbare school in Texas. Dezelfde dag werden schoten afgevuurd bij een school in Louisiana; niemand raakte daarbij gewond.

Gabrielle Giffords, een voormalig lid van het Amerikaanse Congres die in 2011 in het hoofd werd geschoten, vroeg zich in een reactie op Twitter af: “Waarom blijven we deze terreur toestaan?”