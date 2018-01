Tot 175 jaar cel voor voormalig arts turnteam VS

De voormalige arts van het Amerikaanse turnteam Lawrence ‘Larry’ Nassar is veroordeeld voor 40 tot 175 jaar cel voor seksueel misbruik. Meer dan 150 vrouwen hadden een aanklacht ingediend, onder wie de meest succesvolle turnster van dit moment Simone Biles.

Naast Biles kwamen eerder al andere olympische turnsters naar voren met verklaringen over misbruik door Nassar, zoals Gabby Douglas, Aly Raisman en McKayla Maroney.

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 1998 en 2015, ook bij meisjes jonger dan 15 jaar, en ook op de Michigan State University, waar Nassar werkzaam was.

Nassar zat al een gevangenisstraf van 60 jaar uit voor het bezit van kinderporno. Daarvoor werd hij begin december veroordeeld.

Doofpotcultuur

Nassar (54) kwam in 1986 bij het medische team van de Amerikaanse turnbond USAG. Van 1996 tot 2015 stond hij aan het hoofd van dat team. Het seksueel misbruik kwam aan het licht door een onderzoek van de krant The Indianapolis Star, waarin ook een doofpotcultuur bij turnbond USAG werd beschreven.

Slachtoffers hebben de USAG beticht van nalatigheid. Meerdere keren bleek te zijn geklaagd over Nassar, maar daar zou niks mee zijn gedaan. Vorig jaar vertrok de USAG-voorzitter Steve Penny, omdat dat “het beste is voor de USAG op dit moment”. Ook de bestuursvoorzitter van de Michigan State University staat onder druk om af te treden.

Onoprecht

De afgelopen week kwamen in de rechtbank van Ingham County verklaringen langs van meer dan 150 vrouwen. Het misbruik zou vooral hebben plaatsgevonden tijdens medische behandelingen, daarbij bracht Nassar soms zijn vinger in bij de gymnasten. Volgende week volgt nog een rechtszaak in Eaton County.

In november, tijdens een vorige zitting, gaf Nassar al het misbruik van zeven meisjes toe. Deze woensdag maakte hij uitgebreide excuses naar zijn slachtoffers, maar rechter Rosemarie Aquilina deed die af als onoprecht. Ze verwees daarbij naar een brief die Nassar naar haar had gestuurd waarin hij schreef een goede dokter te zijn, die was “verleid” om schuld te bekennen.

“Het is een eer en een privilege om je te veroordelen”, zei rechter Aquilina. “Ik heb zojuist je doodvonnis getekend.”