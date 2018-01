Thaise biefstuksalade

Aarzel niet olijfolie te gebruiken in plaats van roomboter als u dat liever heeft. En wees vooral gul met de koriander en munt, dat is een lekkere combinatie.

Haal de biefstuk 30 minuten voor bereiding uit de koelkast. Vul een kookpan met een laagje water en breng aan de kook. Zet een stoommand of metalen vergiet op de pan en stoom de peultjes met het deksel erop beetgaar in circa 4 minuten. Spoel af met koud water en laat uitlekken. Dep de biefstuk droog met keukenpapier. Verwarm de roomboter in een koekenpan en bak de biefstuk rondom bruin op hoog vuur, beweeg de biefstuk goed door de pan. Zet het vuur laag en bak de biefstuk medium rare in circa 3 minuten per kant.

Verwarm intussen een bord. Leg de biefstuk op het warme bord, dek af met een deksel of met aluminiumfolie en laat 5 minuten rusten. Snijd de biefstuk in plakken. Meng alle overige ingrediënten in een kom en schep goed om. Verdeel de salade mooi over een bord en verdeel de biefstuk erover.