Soms laten mensen opeens een onvermoede diepere laag van zichzelf zien, wat het beeld dat je van ze had doet kantelen. Een afgekrabd korstje, je wilde dat ze er nooit aan waren gaan peuteren. Tijs van den Brink van de EO leek me een gedegen vakman, nooit op zoek naar sensatie. Tijs was op het saaie af: gelukkig getrouwd, vader van drie kinderen, in z’n vrije tijd lekker wielrennen, een zacht bolletje kaas bij de lunch, vriendelijk in de omgang.

Nooit iets geks.

Die Tijs twitterde opeens een teasertje voor zijn nieuwste column in EO Visie, het omroepblad van de EO.

„EO-leden vrijen vaker dan niet EO-leden.”

Clickbait.

Ik kon het niet geloven.

Ik lezen.

Tijs was „opgewonden, euh opgetogen” (taalgrapje Tijs) nadat hij de cijfers van het meest recente onderzoek van Kenniscentrum Rutgers, waaruit blijkt dat mensen van 25 jaar en ouder die een relatie hebben niet meer dan drie keer per maand seks hebben, naast een onderzoek naar seksuele intimiteit onder lezers van EO Visie had gelegd. Die deden „het” met drie tot vier keer per maand volgens Tijs „veel vaker” en dat was volgens hem goed voor de gezondheid, goed voor de relatie en dus zinnig.

Los van de conclusies voelde ik vooral compassie met Tijs, want hoe kom je op het idee om al die cijfertjes over seks naast elkaar te leggen? Ik was al best ver met conclusies trekken toen iemand me erop attendeerde dat Tijs eerder deze week ook al bezig was geweest met seksuele frequenties. In een column op Radio 1 had hij een persbericht van Rutgers officieel tot fake news verklaard omdat de organisatie uit eigen onderzoek de conclusie had gedestilleerd dat singles vaker seks hebben dan mensen met een relatie. Toen Tijs dat teruglas in meerdere kranten waren bij hem alle journalistieke alarmbellen afgegaan.

„Ik ben natuurlijk een ouderwetse man, maar dat ook mensen zonder relatie wel eens seks hebben was mij niet ontgaan. Maar vaker dan mensen mét een relatie? Hoe dan? Wanneer dan?”

Nog een geweldig citaat: „Als ik zelf nieuws niet kan geloven – en jongere collega’s ook niet, dan klopt het meestal niet. Ik ben op zoek gegaan naar de bron, het rapport ‘Seksuele gezondheid in Nederland’ van Rutgers. Wat blijkt? Het staat helemaal niet in dat rapport.”

Dankzij dit gedegen speurwerk weten we dus dat singles niet vaker seksen dan mensen met een relatie en dat mensen met een relatie en een abonnement op EO Visie vaker seks hebben dan andere mensen met een relatie.

Tijs van den Brink is een geweldige onderzoeksjournalist.

