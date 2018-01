Natte voeten in Parijs

De Seine is in en om Parijs ver buiten zijn oevers getreden. In de Franse hoofdstad zijn na het onderlopen van kades enkele wegen afgesloten. Ook stations van de metro en de regiotrein RER zijn vanwege het stijgende water dicht. Vrijdag of zaterdag wordt het hoogste punt verwacht. Dan zou het waterpeil op 6,20 meter kunnen uitkomen, nog hoger dan bij het laatste record in juni 2016.