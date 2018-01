Recherche doet inval bij dochter van bouwer Janssen de Jong op Sint-Maarten

Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) op Sint-Maarten heeft vanmiddag een inval gedaan in het kantoor van Windward Roads, het grootste infrastructurele bouwbedrijf op het Caraïbische eiland en een dochter van de Janssen de Jong Groep uit Brabant.

Het TBO heeft „extra aandacht voor signalen van corruptie en fraude in de bouwsector” wegens de wederopbouw na orkaan Irma, volgens een persbericht van het Openbaar Ministerie op Sint-Maarten.

„Het bouwbedrijf en personen die daar werken of hebben gewerkt worden in verband gebracht met omkoping van ambtenaren, gezagsdragers en personen in de bouwsector”, aldus het persbericht van het OM. „Deze praktijken zouden zich al jarenlang hebben afgespeeld op Sint Maarten; alle verdenkingen hebben te maken met in Sint Maarten uitgevoerde (publieke) werken.”

De inval in het kantoor in Philipsburg, dat naast het kantoor van gouverneur Eugene Holiday staat, was vanochtend rond half negen lokale tijd. Er zijn op dit moment geen aanhoudingen verricht, volgens het persbericht. Wel heeft het TBO gegevens in beslag genomen.

‘Geen uitlatingen’

De managing director van Windward Roads, Janhendrik Boekaar, noemt de inval aan de telefoon „een verrassing”. „Lopende het onderzoek kan ik geen uitlatingen doen”, zegt hij.

Windward Roads is in 1986 opgericht, actief op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius en heeft meer dan zestig mensen aan personeel, volgens de website. Het bedrijf is gespecialiseerd in wegenbouw en maritieme bouwwerken, maar kan ook bedrijfspanden en woningen bouwen. Het bedrijf bouwde in 2012-2013 onder meer de grote Causeway-brug over de Simpson Bay Lagoon met een totale lengte van een kilometer. In opdracht van het ministerie van Justitie bouwde Windward Roads in 2008-2009 een politiebureau op Sint-Eustatius.

Windward Roads en moederbedrijf Janssen de Jong zijn eerder in opspraak gekomen in verband met bouwfraude. Het bedrijf werd destijds genoemd door de bekende klokkenluider Ad Bos, oud-directeur van bouwer Koop Tjuchem. Janssen de Jong kreeg eerder hoge boetes opgelegd wegens prijsafspraken.

Het TBO is onderdeel van het Recherche Samenwerkings Team (RST) dat zware en georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius onderzoekt.