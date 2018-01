Ter gelegenheid van Poëzieweek 2018, die deze donderdag begint, verschijnt op de Achterpagina tot en met woensdag 31 januari elke dag een gedicht, uitgekozen en toegelicht door Ellen Deckwitz

Vandaag begint de Poëzieweek en wie de komende dagen voor meer dan 15 euro aan gedichten besteedt, krijgt daar het poëziegeschenk bij, dit jaar geschreven door de Vlaamse dichter Peter Verhelst. Zo’n gratis bundel is natuurlijk een lokeend, maar in tegenstelling tot bij het boekenweekgeschenk stijgt de auteur van het poëziegeschenk altijd boven zichzelf uit. Neem dit vers: wat een rake manier om te beschrijven hoe je soms als geliefden naast elkaar in bed ligt; alsof het lichaam een soort obstakel is om dichter bij je lief te komen!

In poëzie gebeuren regelmatig dingen die niet kunnen, maar die we ons wel kunnen voorstellen, waardoor wat we al kennen in een ander licht komt te staan. Poëzie viert het grote ‘wat als’, waardoor we verder kijken dan het ons bekende, en het poëziegeschenk dit jaar is een schatkamer vol wat als’en. Een beter begin had de Poëzieweek zich niet kunnen wensen.

IM Joop Admiraal , Sonic Boom (Ultima Vez) , 2003