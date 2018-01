Oranje in najaar tegen Duitsland en Frankrijk in ‘Nations League’

Nederland is ingedeeld in een poule met Duitsland en Frankrijk in het nieuwe oefenwedstrijdenformat van de UEFA, de Nations League. Dat heeft de loting uitgewezen in het Zwitserse Lausanne.

Wat is de Nations League?

De Nations League is een toernooi-opzet voor oefenwedstrijden. De poulefase wordt in het najaar van 2018 gespeeld, voorafgaand aan de EK-kwalificatiepoules in het jaar 2019. Aan het eind van de kwalificatiepoules, in maart 2020, worden er op basis van de Nations League-ranking nog playoffs gespeeld door landen die zich niet voor het EK hebben geplaatst.

Voor de Nations League zijn de 55 UEFA-landen opgedeeld in vier divisies. Dit gebeurt bij deze eerste editie op basis van de UEFA-ranking, daarna via promotie en degradatie. Divisie A (twaalf landen) bevat alle toplanden, Nederland heeft zich hier nog bij weten te voegen. Divisie D bevat zestien kleine voetballanden, denk Macedonië, Georgië, Andorra, waarvan er één naar het EK gaat via de Nations League.

Elke divisie is in vier poules opgedeeld. Via de Nations League plaatsen zich voor het EK 2020 in totaal vier landen die zich niet via de reguliere kwalificatiepoules plaatsen, normaliter uit elke divisie één. Dit zijn dus landen die niet eerste of tweede in de tien EK-kwalificatiepoules zijn geworden en alsnog via de achterdeur een gooi doen naar plaatsing. Dat gebeurt met een knockouttoernooi (halve finales, finale) in maart 2020. Dit ter vervanging van de playoffs zoals we die vroeger kenden, waarbij meestal beste nummers twee of nummers drie uit EK-kwalificatiepoules tegen elkaar streden.

Pas in 2019 beginnen de EK-kwalificatiewedstrijden, dat is een verschil met de oude situatie, toen kwalificatie voor het volgende EK of WK al vrij snel na het vorige eindtoernooi begon. Na het afronden van de kwalificatiepoules, november 2019, wordt duidelijk welke landen er gebruik gaan maken van hun Nations League-playoffplekken.

Er is ook nog de Nations League-trofee, louter om prestige. De vier groepswinnaars van Divisie A strijden hier in juni 2019 om.

Waarom de Nations League?

Oefenduels hadden in de ogen van de UEFA te weinig prestige en leidden tot irritatie over inzetbaarheid van (top)spelers, die soms afzegden. Door een competitief element toe te voegen, namelijk een achterdeurtje voor toegang tot het EK 2020 en een aparte Nations League-trofee, hoopt de Europese voetbalbond dat landen de oefenwedstrijden serieuzer nemen.

Waarom is dit interessant voor Oranje?

Nederland is er twee keer op rij (EK 2016, WK 2018) niet in geslaagd om als nummer één of nummer twee van een kwalificatiepoule te eindigen. In die zin is de Nations League voor Oranje een vangnet – mocht het Nederlandse elftal weer derde of lager eindigen in de kwalificatiepoule. Nederland heeft grote kans op EK-playoffs, mochten die nodig zijn, omdat het ingedeeld is in Divisie A met elf toplanden.

Immers, als acht landen uit Divisie A zich via de kwalificatiepoules plaatsen voor het EK, dat is vrijwel zeker het geval, dan spelen de vier resterende landen uit Divisie A sowieso EK-playoffs om een laatste ticket. Ongeacht de prestaties in de Nations League poulefase. Als er minder dan vier landen uit Divisie A via de playoffs EK-kwalificatie moeten afdwingen, ook dat is aannemelijk, dan worden deze playoffplekken aangevuld met groepswinnaars uit Divisie B, die worden doorgeschoven.

Ander voordeel: ondanks dat Oranje nu nog het twaalfde land op de UEFA-ranking is, kan Nederland nog groepshoofd worden in één van de tien EK-kwalificatiepoules. Maar daarvoor moet het Nederlands elftal wel zorgen dat het niet degradeert uit Divisie A. Een hele kluif, met toplanden Duitsland en Frankrijk als opponenten. Het land dat laatste wordt in een poule degradeert naar een divisie lager.

De loting:

Divisie A

Poule 1: Nederland, Frankrijk en Duitsland

Poule 2: IJsland, Zwitserland en België

Poule 3: Polen, Italië en Portugal

Poule 4: Kroatië, Engeland en Spanje

Divisie B

Poule 1: Slowakije, Oekraïne en Tsjechië

Poule 2: Rusland, Zweden en Turkije

Poule 3: Oostenrijk, Bosnië-Herzegovina en Noord-Ierland

Poule 4: Wales, Ierland en Denemarken

Divisie C

Poule 1: Schotland, Albanië en Israël

Poule 2: Hongarije, Griekenland, Finland en Estland

Poule 3: Slovenië, Noorwegen, Bulgarije en Cyprus

Poule 4: Roemenië, Servië, Montenegro en Litouwen

Divisie D

Poule 1: Georgië, Letland, Kazachstan en Andorra

Poule 2: Wit-Rusland, Luxemburg, Moldavië en San Marino

Poule 3: Azerbajdzjan, Faerøer-eilanden, Malta en Kosovo

Poule 4: Macedonië, Armenië, Liechtenstein en Gibraltar

Correctie (24 januari 2018): In een eerdere versie stond dat Oranje moet zorgen het niet een van de twee slechtst presterende landen in Divisie A is om groepshoofd te worden bij de EK-kwalificatie. Dat klopt niet. Nederland moet zorgen dat het niet degradeert in de poule met Frankrijk en Duitsland om groepshoofd te worden.