Bij de schoonheidswedstrijd voor kamelen is botox verboden

Saoedi-Arabië lijkt de laatste weken de deur naar het Westen op een kiertje te hebben gezet, maar tradities blijven er evengoed belangrijk en krijgen een moderner tintje. Zo heeft het gebruik van botox haar intrede gedaan - bij schoonheidswedstrijden voor kamelen, welteverstaan.

Er gaat veel geld om in deze nationale hobby. Ieder jaar worden meerdere bijeenkomsten van kamelenhoeders georganiseerd, waar bepaald wordt welke familie de mooiste kudde heeft. Vermogende Saoedi’s betalen duizenden dirhams voor prijswinnende dieren, zag een reporter van The National toen hij een kijkje nam bij het King Adbulaziz Camel Festival in het Saoedische Al Dhana.

Het festival duurt 28 dagen en trekt 30.000 bezoekers, die allemaal komen kijken naar de races en naar de Miss Camel-verkiezing. Voor de schoonheidswedstrijd worden de dieren op meerdere punten beoordeeld, zoals de schofthoogte, de vorm van hun bult en de kleur van hun vacht. De lippen vormen ook een belangrijk uiterlijk kenmerk: hoe breder ze zijn en hoe verder ze naar beneden hangen, hoe beter.

Dat de Saoedi’s hun wedstrijd serieus nemen blijkt wel uit de manieren die worden gebruikt om toch te winnen: tijdens de tweede editie van het King Abdulaziz Camel Festival werden eerder deze maand twaalf dieren gediskwalificeerd op verdenking van botox. Vlak voor aanvang van het festival werd een dierenarts zelfs op heterdaad betrapt: de man bood in zijn kliniek plastische chirurgie aan voor de kamelen.

Overigens spelen de kamelenhouders al sinds jaar en dag vals tijdens de schoonheidscompetitie, bijvoorbeeld door de vacht van hun dieren te verven met olie. Om er zeker van te zijn dat alleen eerlijke deelnemers er met de Miss-prijs vandoor gaan, bedienen de juryleden zich van een traditionele methode: iedereen moet een afleggen op de Koran.