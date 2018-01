OM: 5 jaar cel voor sado-seks en verduistering

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen Richard B. vijf jaar cel en tbs geëist voor seksuele mishandeling en het verduisteren van kerkgeld door verdachte Richard B, schrijft persbureau ANP.

Volgens de aanklager heeft de man uit Den Haag jarenlang zijn seksuele fantasieën op jonge vrouwen uitgevoerd, die een steeds gewelddadiger karakter kregen. Voor de seks zou de 45-jarige B. hebben betaald met het geld dat hij als penningmeester van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Den Haag achterhield, ter waarde van bijna een half miljoen euro.

‘Sessies’

Vier vrouwen verklaarden over de seksuele mishandeling voor de rechtbank in Den Haag. Ze zouden sekscontracten hebben moeten tekenen waarin een lijst met seksuele handelingen was vastgelegd, waaronder zweepslagen of het gebruik van klemmen op tepels. De “sessies” vonden plaats in hotelkamers.

Volgens deskundigen is B. verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens de aanwezige psychiater en psycholoog heeft B. een seksuele sadismestoornis en een impulscontrolestoornis. B. zat al anderhalf jaar vast, maar zijn voorarrest werd in december geschorst.

Toegegeven

De verdachte heeft de verduistering van het geld en de sadomasochistische seks met de vier vrouwen toegegeven, maar hij ontkent dwang of mishandeling. Hij ontkent ook de meest gewelddadige handelingen, zoals de zweepslagen, waterboarden en het gebruik van naalden.

De officier van justitie wees op het feit dat de vrouwen geestelijk niet goed zijn ontwikkeld en daardoor kwetsbaar zijn. Ook zouden niet alle vrouwen meerderjarig zijn op het moment van de seksuele handelingen. B. zegt dat hij niet door had dat de vrouwen zwakbegaafd waren.