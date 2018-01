NRC checkt: ‘Nederland grootste insectenimporteur van EU’

De aanleiding

De website OneWorld schreef deze maand over het nut van insecten eten. „Insecten worden gezien als een nieuw duurzaam alternatief voor vlees”, schrijft de site. En al eten we in Nederland nog weinig insecten, ze worden volgens OneWorld wel steeds populairder als consumptie. „Momenteel is Nederland de grootste insectenimporteur van de Europese Unie”, schrijft de auteur van het stuk. We checken of dat klopt en waar al die insecten dan blijven.

Waar is het op gebaseerd?

De auteur van het stuk mailt een link van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In oktober 2017 schreef het CBS dat Nederland in de eerste helft van 2017 voor 8,2 miljoen euro aan levende insecten importeerde – het meest van de hele Europese Unie. „Ook worden insecten in toenemende mate gebruikt voor consumptie voor mens en dier”, schreef het CBS. Dat werd echter niet onderbouwd met cijfers. In een toelichting per mail schrijft een woordvoerder van het CBS dat ze over de consumptie van insecten geen harde cijfers hebben, maar zich baseren op uitspraken en toelichting van handelaren in insecten.

En, klopt het?

Uit de data van CBS blijkt dat Nederland de laatste paar jaar steeds meer insecten importeert. In 2015 werd er voor 10,5 miljoen euro aan levende insecten geïmporteerd, in 2016 was het bedrag 14,1 miljoen euro. In dat jaar werd 40 procent van de insecten geïmporteerd uit Israël. En in de eerste helft van 2017 stond de teller reeds op 8,2 miljoen euro.

De importcijfers van andere EU-landen neemt het CBS over van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. We rekenen de cijfers van Eurostat na en Nederland blijkt inderdaad in de eerste helft van 2017 de grootste importeur van levende insecten te zijn – gevolgd door België, samen met Luxemburg (7,4 miljoen euro), en Frankrijk (6,6 miljoen euro).

Uit de cijfers van Eurostat blijkt tevens dat Nederland, afwisselend met België, al sinds 2012 de meeste levende insecten importeert in de EU. De afgelopen jaren groeit vooral de import van Frankrijk hard. In 2016 importeerde dat land nog voor 3,6 miljoen euro aan levende insecten – in de eerste zes maanden van 2017 was dat al 6,6 miljoen euro.

Nederland importeert meer insecten dan er geëxporteerd worden. In de eerste zes maanden van 2017 werd er voor ruim 5,6 miljoen euro aan levende insecten geëxporteerd. Ter vergelijking: België (samen met Luxemburg wederom) exporteerde in dezelfde periode voor bijna 15 miljoen euro aan levende insecten. Frankrijk exporteerde voor ruim 4,4 miljoen euro aan insecten.

In Nederland gebruiken we levende insecten onder andere bij het beschermen van landbouwgewassen. De sluipwesp wordt bijvoorbeeld ingezet om landbouwgewassen te beschermen tegen bladluis, de mineervlieg en rupsen. En de bij wordt gebruikt bij de bestuiving van gewassen (van de 8,2 miljoen geïmporteerde insecten in de eerste helft van 2017 waren er 2,5 miljoen bijen).

Dat we meer insecten nuttigen wordt duidelijk uit een onderzoek van ABN Amro. Volgens een onderzoek uit december 2016 is de markt voor insecten als voedsel nog een niche, maar de markt groeit wel met 10 tot 25 procent per jaar.

Conclusie

Nederland is al een paar jaar op rij de grootste importeur van levende insecten in de Europese Unie. In de eerste helft van 2017 werd er voor 8,2 miljoen euro aan levende insecten geïmporteerd. Hoeveel insecten precies op borden en in schappen belanden is niet helemaal duidelijk, maar de markt voor insecten als voedsel groeide de afgelopen jaren wel. We beoordelen de bewering als waar.

