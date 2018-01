NPO-baas Rijxman over bezuiniging: ‘Doe. Dit. Niet.’

Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO, heeft zich dinsdag in haar nieuwjaarstoespraak fel gekeerd tegen de voorgenomen korting van 60 miljoen euro die minister Slob (CU, Media) de publieke omroep vanaf 2019 wil opleggen. Slob wil dit omdat hij verwacht dat de inkomsten uit reclame met tientallen miljoenen zullen teruglopen. Het Rijk betaalt aan de NPO jaarlijks 800 miljoen euro, waarvan 200 miljoen uit reclamegelden. Wanneer die laatste minder worden, zo stelt de minister, moet de omroep dat zelf opvangen.

Rijxman vindt het onterecht dat Slob 60 miljoen op de NPO bezuinigt, terwijl het reclamegeld volgens haar slechts met 36 miljoen daalt. Rijxman: „Die korting is dus voor pak ‘m beet de helft het gevolg van teruglopende STER-inkomsten, maar voor de andere helft is het een bewuste politieke keuze. Want de media-reserve – het spaarpotje van het ministerie – moet ook nog worden aangevuld, en of wij even willen aftikken.”

In het regeerakkoord staat dat het kabinet-Rutte III niet verder zou bezuinigen op de NPO. Rutte I bezuinigde 128 miljoen euro op de publieke omroep. En Rutte II schrapte nog eens 50 miljoen op het mediabudget. Rijxman roept het kabinet op om de nieuwe bezuiniging niet door te voeren: „Het kabinet stelt dat een sterke publieke omroep onmisbaar is voor een vitale democratie, maar handelt niet naar de eigen woorden. Doe. Dit. Niet. Dit is niet wat we hebben afgesproken.”

Amerikaanse mediareuzen

Volgens het rapport van adviesbureau EY (Ernst & Young), waarop Slob en de NPO zich baseren, dalen de reclame-inkomsten van de begrote 200 miljoen euro naar 166,4 miljoen in 2019, en verder naar 155,6 miljoen in 2022. Dat is respectievelijk 33,6 miljoen en 44,4 miljoen euro minder.

In haar toespraak onderstreepte Rijxman voorts de wijsheid van de beslissing om programma’s van de publieke omroep niet vrijelijk te delen op Facebook en YouTube: „Ik heb me daar altijd tegen verzet omdat we dan alle controle verliezen op de manier waarop die content gepresenteerd wordt. Vaak merken we zelfs pas achteraf dat het algoritme is veranderd.”

Daarom blijft volgens haar een eigen sterk online platform nodig, zoals NPO Start, dat volgens haar inmiddels één miljoen bezoekers per dag heeft. Rijxman: „Dat succes bewijst dat het niet alleen moet, maar dat het ook gewoon kan: een mooie eigen, Nederlandse etalage bouwen en daar mensen warm voor maken. Ook in een medialandschap dat steeds meer gedomineerd wordt door voornamelijk Amerikaanse mediareuzen.”