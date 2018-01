Misschien meer lijken in de kast bij Justitie

]Minister Schouten is wederom boos op de boeren. Een nieuw foutje in de selectieprocedure van de PVV. En een kabinetsuitje naar Davos.

BOOS OP BOEREN: Ze zit er nog geen drie maanden, maar minister van Landbouw Carola Schouten kreeg al twee fraudeaffaires te verwerken. Na eerdere onthullingen van NRC over mestfraude, informeerde Schouten de Kamer gisteren zelf over grootschalige fraude met melkvee. Ze is, wederom, goed boos, en verbergt dat net als de eerste keer niet: zowel in haar Kamerbrief als in uitlatingen tegen de pers haalde ze hard uit naar de melkveesector. Zo is Carola Schouten binnen de ministersploeg niet alleen de steun en toeverlaat voor de rest, ze is ook opvallend zichtbaar en versterkt met haar voortvarendheid haar positie ten opzichte van de sector.

SUPPLEMENT: Tijdens het debat over mogelijke manipulatie van onderzoeken van het WODC, kwam minister Ferdinand Grapperhaus gisteravond nog met een kleine verrassing. Er zijn bij zijn ministerie nog drie nieuwe klachten binnengekomen over mogelijke integriteitsschendingen. Een daarvan ging over het WODC, twee over de inspectie van Justitie. De kans op nóg een lijk in de kast van het geteisterde ministerie wordt er niet kleiner op.

BEDANKT VOOR HET WACHTEN: Vijfentwintig euro en acht cent: dat ontving een onbekend Kamerlid aan wachtgeld na zijn of haar afzwaaien. Het is het meest bescheiden bedrag uit het WOB-verzoek dat EenVandaag deed naar het totaal aan wachtgeld dat oud-politici de afgelopen vijf jaar kregen. In die tijd werd er in totaal voor vijf miljoen aan wachtgeld uitgekeerd, het meest aan ex-staatssecretarissen. Naar de naam van de oud-staatssecretaris die het recordbedrag van 465.000 euro ontving blijft het niettemin gissen: minister Kajsa Ollongren maakte de gegevens alleen anoniem openbaar.

BUITEN HET BINNENHOF: Net als CDA-leider Sybrand Buma afgelopen weekend, sloot ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff gisteren lokale samenwerking tussen zijn partij en de PVV niet uit. Die laatste partij haalde gisteravond een kandidaat in Rucphen van de kieslijst om Facebook-posts, waaronder één waarin ze premier Mark Rutte wilde “opknopen”. Ook in Den Haag was er even verwarring over een mogelijke PVV-kandidaat, die plots al weken niks meer van zich liet horen. Partijbronnen meldden aan RTL dat ze bang waren voor een “infiltrant”, tot de man in kwestie op Twitter gewoon opdook. Vanwege privéomstandigheden had hij even niet meer gereageerd.

WAT WIJ VOLGEN: Het stikt in het Zwitserse Davos dezer dagen van de gewone mannen en vrouwen uit het Nederlandse kabinet. Gisteren was minister Sigrid Kaag al aanwezig op het World Economic Forum en vandaag en morgen lopen ook premier Mark Rutte en ministers Halbe Zijlstra, Wopke Hoekstra en Bruno Bruins er rond. Op het jaarlijks feestje voor de wereldelite wordt Rutte meteen geconfronteerd met de ambitieuze Europa-plannen van zijn collega’s: zowel de Franse president Emmanuel Macron als de Duitse bondskanselier Angela Merkel houden er vandaag een speech.

QUOTE VAN DE DAG

“Als ik het wel heb gedeeld, dan was het door de emoties die toen speelden. Dat leefde toen onder het volk.”

De inmiddels ex-kandidaat van de PVV in Rucphen die een foto van Mark Rutte met strop deelde op Facebook.