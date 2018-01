Met aankomende update kan Apple-gebruiker vertraging uitzetten

Met de volgende grote update van besturingssysteem iOS krijgen iPhone-gebruikers meer inzicht in prestaties van de accu van hun toestel. Zo kunnen ze zelf bepalen of de processor langzamer moet draaien als hun oude telefoon zwaar wordt belast. Dat maakte Apple woensdagavond bekend.

In december werd bekend dat bij iPhones tot aan model 7 die draaien op iOS 11.2, de accu expres wordt vertraagd. Volgens Apple is dat om de batterij te sparen en uitval te voorkomen. Critici suggereerden dat het bedrijf de functie als truc toepast, om consumenten ertoe te doen besluiten een nieuwe telefoon te kopen.

iOS 11.3

De systeemvertraging kwam aan het licht door onderzoeken van hardwaretesters. Apple gaf toe dat de vertraging is ingebouwd in iOS 11.2 en verlaagde de kosten voor het vervangen van de batterij om boze klanten tegemoet te komen. In de systeemupdate voor iOS 11.3, die vanaf het voorjaar te downloaden is, wordt het mogelijk om de vertraging uit te schakelen.

Eerder deze maand meldde de Franse justitie dat het een vooronderzoek heeft ingesteld naar de vraag of Apple de vertraging bewust inzet.