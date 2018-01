Men only-bacchanaal voor prominenten kost Britse adviseur zijn baan

Een overheidsadviseur is vertrokken. Een staatssecretaris staat onder politieke druk te vertrekken. Premier Theresa May zegt „zich ongemakkelijk” te voelen. De gevolgen van de primeur van de Financial Times over het vrouwonvriendelijke en handtastelijke gedrag van een elitaire groep zakenmannen, bestuurders en politici zijn aanzienlijk. De undercoveractie van de Britse krant is het gesprek van de dag in zakelijk Londen. De Presidents Club Charitable Trust heeft zich woensdagavond met onmiddellijke ingang opgeheven.

Dinsdagavond verscheen de reportage van Madison Marriage, die normaal gesproken over belastingen en boekhouden schrijft. Ze beschrijft hoe zij zich voordeed als hostess bij het benefietdiner van de Presidents Club Charitable Trust, waar alleen mannen welkom waren. Marriage en meer dan honderd andere serveersters moesten een korte zwarte jurk aan, met bijpassend ondergoed en hoge hakken. Marriage beschrijft hoe de serveersters werd opgedragen vooral gezellig met de mannelijke gasten te drinken. Ze werden betast en kregen de ene vunzige opmerking na de andere te verduren.

Behandeling bij plastisch chirurg

De gasten konden bieden op prijzen, zoals een thee-afspraak met Mark Carney, de president van de Bank of England. Ook konden ze een behandeling bij een plastisch chirurg winnen. ‘Take years of your life or add spice to your wife’, was de begeleidende tekst, aldus de Financial Times.

Het verhaal leidde onmiddellijk tot ophef. David Meller, president-commissaris van de Meller Group, een bedrijf dat mode-accessoires maakt, moest zijn nevenfunctie als adviseur voor het ministerie van Onderwijs opgeven. Meller was namelijk voorzitter van de Presidents Club Charitable Trust.

Nadhim Zahawi, een staatssecretaris voor Onderwijs, bleek eveneens aanwezig. Het is nog onduidelijk hoe lang hij op het diner is gebleven. Toch roept oppositiepartij Labour om het vertrek van Zahawi. Vanaf het World Economic Forum in Davos liet premier May weten dat ze het gedrag op het etentje afkeurt. In de afgelopen maanden dwong ze haar toenmalige minister van Defensie Michael Fallon en vice-premier Damian Green tot aftreden na beschuldigingen van ongepast gedrag. Tijdens de herschikking van haar kabinet liet ze eveneens Mark Garnier afvloeien als staatssecretaris. Garnier had eerder zijn secretaresse opgedragen seksspeeltjes voor hem te kopen en verzon de koosnaam sugar tits voor haar.

Bedrijven en organisaties weten niet hoe snel ze zich moeten distantiëren van de mannenclub. Het Great Ormond Street Hospital, een bekend kinderziekenhuis in de Londense wijk Bloomsbury, maakte bekend al het geld dat ooit door de club is opgehaald terug te geven. De Bank of England zei dat het aanbod voor een kopje thee met Carney ingetrokken wordt en dat de ethische commissie van de bank onderzoekt of zulke prijzen verantwoord zijn. WPP, een internationaal marketingbedrijf, zal in de toekomst niet langer een tafel bij het liefdadigheidsgala sponsoren.

In de opheffingsverklaring woensdagavond liet de club weten dat het geld in kas wordt gedoneerd aan goede doelen.