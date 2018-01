Londens Men Only-diner: liefdadigheidsevenement of seksclub?

“Doe je make-up alsof je naar een sexy feestje gaat”, wordt de honderddertig serveersters verteld. Ook moeten ze een strak, zwart jurkje aan met een brede, zwarte riem die veel weg heeft van een korset. Aan hun voeten dragen ze verplicht “sexy, zwarte schoenen”, passend bij hun eveneens verplichte zwarte ondergoed.

De vrouwen worden niet gekleed voor een avond in een stripclub, maar moeten werken bij het Presidents Club Charity Dinner: een groot liefdadigheidsevenement in Londen. Financial Times ging undercover bij het evenement en publiceerde dinsdag een onthullend stuk over het seksisme, de aanrandingen en het machtsmisbruik die de Presidents Club kenmerken.

Driehonderdzestig politici, zakenmannen, oligarchen, vastgoedmagnaten en filmproducenten komen al meer dan dertig jaar in het Dorchester Hotel bijeen voor het zogenoemde Presidents Club Charity Dinner. Het mysterieuze diner lijkt op het eerste oog een nobel evenement om miljoenen op te halen voor goede doelen. Maar, zo schrijft Financial Times, de serveersters worden van tevoren al gewaarschuwd voor het mannenfeest.

‘Je ziet er veel te nuchter uit’

De gasten zouden “irritant” kunnen zijn, of de serveersters “pissig” maken, werd de serveersters verteld. Zelfs dat blijkt een grove onderschatting. In Financial Times worden serveersters geciteerd die zijn betast, zijn uitgenodigd mee te gaan naar hotelkamers en aan wie zelfs geslachtsdelen werden getoond. Een serveerster vertelt wat een man tegen haar zei.

“Jij ziet er veel te nuchter uit. Ik wil dat je dit glas nu snel opdrinkt, je onderbroek uittrekt en danst op die tafel.”

De undercoverjournaliste zegt in een video die ze na haar dienst als serveerster maakte “geschokt” en “gedeprimeerd” te zijn. En, zoals ook andere serveersters zweren: nooit meer terugkeren naar de Presidents Club.

Naar aanleiding van het stuk in Financial Times heeft reclamebureau WPP, dat het evenement jarenlang sponsorde, zijn banden met de Presidents Club verbroken. Dat meldt persbureau Reuters. Ook het beroemde kinderziekenhuis Great Ormond Street Hospital besloot woensdag afstand te doen van het evenement en “alle donaties terug te geven”.