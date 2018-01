Er staan twee kinderen voor de deur met de vraag: „Heeft u nog een heitje voor een karweitje?”

Ik zie de papierbak vol zitten en zeg tegen ze: „Jullie mogen het oud papier naar de container op de hoek van de straat brengen.”

Mijn vrouw roept vanuit de kamer: „Wie zijn er aan de deur?”

„Twee kinderen die heitje voor een karweitje doen”, zeg ik terug. „Ik heb ze het oud papier meegegeven. Ik geef ze wel 50 cent.”

Mijn vrouw zegt terug: „Als het twee meisjes zijn moet je 13 procent minder geven, kunnen ze alvast wennen.”

