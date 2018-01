Handleiding: hoe te houden van het strijkkwartet

Festivaltips

•Grass Roots: Vijf aanstormende kwartetten laten zich een middag horen. (28/1, 13-16:30u) •Cuarteto Casals koppelt Beethoven aan een nieuw stuk van Lucio Amanti. Eerst in masterclass (29/1, 1130u), dan in concert (29/1, 20.15u) •Alle vijf kwartetten van Jörg Widmann (31/1) •Quartetto di Cremona met cellist Gary Hoffman en Emerson-altist Lawrence Dutton in Schuberts Strijkkwartet nr. 15 D887 en Schönbergs Verklärte Nacht (30 jan 20:15u). De dag erna: Schuberts Strijkkwintet door het Emerson met cellist Gary Hoffman (31/1, 20.15 u) •Impossible Voyage: zes uur lang met drie kwartetten dwars door de oeuvres van drie monumentale componisten. 2/2 •Theatraal slotconcert: eerst Tsjaikovski en Debussy door het Danel Kwartet, daarna het O/Modernt String Quartet met de dove slagwerkster Evelyn Glennie in experimenteel repertoire. (3/2, 20.15u)

Vier verwante strijkinstrumenten in lage, hoge en gemiddelde stemming. Zestien snaren, met een gezamenlijk bereik van ruim vijf octaven. Gemoedsverhittende cijfers? Och. Maar voor de klinkende werkelijkheid geldt het omgekeerde. Haydn, Beethoven, Schubert, Sjostakovitsj: niet voor niets bewaarden veel componisten hun diepste, intiemste en beste hersenspinsels en zielenroerselen voor hun strijkkwartetten.

Het strijkkwartet wordt door velen dan ook beschouwd als het nec plus ultra van de instrumentale klassieke muziek. Twee violen, altviool en cello stellen hun individualiteit ten dienste aan een microcollectief en vormen gevieren een soort miniorkest in (als het goed is) volmaakte klankbalans. Met één bovenstem (de eerste violist ofwel ‘primarius’), twee wendbare tussenlagen en een bas-fundament (cello) kun je in wezen immers alles zeggen. En juist zo’n pure vorm nodigt uit tot pure inhoud – of dat nu ernst, verdriet, sarcasme of blijdschap betreft.

Ook voor de luisteraar is het strijkkwartet een dankbaar en in potentie intens bevredigend genre. Kamermuziekzalen zijn kleiner, huiselijker en intiemer dan grote concertzalen. Met, zegge, driehonderd anderen worden opgetild door een geconcentreerde kwartetuitvoering is mede daardoor een bedwelmende ervaring.

Of dat dan de swing van Dvoráks Amerikaanse kwartet betreft, de filmische melancholie van Schuberts Strijkkwartet D887 of de bijtende aanklacht van het Allegretto uit Sjostakovitsj’ Achtste strijkkwartet met zijn zweepslagen, zielkervende D-Es-C-H-motief (de naam van de componist in noten vertaald) en beruchte horrordansje, doet niet ter zake. Je beseft steeds: wat een wonder van menselijk vernuft en beschaving dat het zonder versterking, blazers, piano of stemmen en met slechts vier strijkers mogelijk is het volle spectrum aan menselijke emoties tot uitdrukking te brengen.

Als genre bestaat het strijkkwartet ongeveer 250 jaar. Het begon als medium om vier amateurspelers een aangename avond te bezorgen, maar ontgroeide die huismuzikale wortels snel. En ook nu nog is het strijkkwartet een vorm waarin componisten graag componeren, wetende: in die bezetting laat ik het achterste van mijn tong zien. Geen opsmuk om ideeënarmoe achter te verschuilen, alleen maar uitgebeende essentie. En zoals een gefluisterde liefdes- of haatverklaring doorgaans meer indruk maakt dan eentje per megafoon, zo ook ontleent het strijkkwartet zijn slagkracht aan zijn minimale middelen en de maximale zeggingskracht die daarvan uitgaat. Less is more.

Strijkkwartetbiënnale: 27/1 t/m 3/2, Muziekgebouw aan ’t IJ Amsterdam. Inl: : 27/1 t/m 3/2, Muziekgebouw aan ’t IJ Amsterdam. Inl: www.sqba.nl