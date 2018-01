Goede resultaten in Nederland voor Ahold Delhaize

Ahold Delhaize heeft in de laatste maanden van 2017 vooral in Nederland goede zaken gedaan. Daar steeg de omzet met 5,8 procent naar 3,7 miljard, mede dankzij sterke verkopen rondom de feestdagen in december. Dat blijkt uit de cijfers van het vierde kwartaal.

De totale omzet van Ahold Delhaize kwam het voorbije kwartaal uit op 15,7 miljard euro, wat 3,6 procent minder is dan vorig jaar. Bij constante wisselkoersen was er een groei van 1,6 procent.

De goede Nederlandse cijfers zijn mede te danken aan “succesvolle commerciële campagnes” bij Albert Heijn en de stijgende populariteit van Bol.com, dat bijna 30 procent meer omzet haalde. De omzet van de webwinkel kwam daarmee uit op 1,6 miljard euro.

In België kwamen de verkopen met 1,3 miljard euro uit rond hetzelfde niveau als een jaar eerder (+0,4 procent). Het bedrijf is daar druk bezig zijn Delhaize-winkels te moderniseren in de hoop dat daardoor ook de financiële prestaties beter worden.

Omzetdaling in de VS

De kwartaalomzet in de Verenigde Staten daalde bij de winkelketens van Ahold met 9,3 procent mede als gevolg van deflatie en de zwakke dollar. Bij de Amerikaanse ketens van Delhaize daalde de omzet met 7,4 procent. In de VS realiseert het concern circa 60 procent van zijn omzet.

In Centraal en Zuidoost-Europa, waar Ahold actief is in Tsjechië en Delhaize in Servië, Roemenië en Griekenland, steeg de kwartaalomzet met 4,0 procent.

Op basis van voorlopige cijfers schat Ahold Delhaize de onderliggende winstmarge over heel 2017 op 3,9 procent. Daarbij komt de vrije kasstroom aanmerkelijk hoger uit dan verwacht. De volledige jaarcijfers worden eind februari gepubliceerd.