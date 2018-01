Filmoverzicht: Microparadijzen en totalitaire machthebbers

Regie: Alexander Payne. Met: Matt Damon, Hong Chau, Christoph Waltz, Udo Kier. In: 76 bioscopen

Het leven na verkleining blijkt niet altijd zoals gehoopt: in ‘Downsizing’ schetst regisseur Alexander Payne hoe wolken zich samenpakken boven het microparadijs, en klein niet altijd fijn blijkt. Een echte ideeënfilm. Lees de recensie: Een hyperconsument van 13 centimeter

Regie: Frans Weisz. Met: Reinout Scholten van Aschat, Géza Weisz, Romy Louise Lauwers. In: 32 bioscopen

Frans Weisz roept de jarenzestigzindering van Camperts boek op met een jazzy soundtrack, sensuele scènes waar zelfs af en toe nog wat schaamhaar te zien is en personages die plots beginnen te tapdansen. Lees de recensie: Nostalgie naar Remco Camperts Amsterdam

●●●●●

Médecin de campagne: Tragikomedie

In ‘Médecin de Campagne’ is in de details van het artsenleven op het platteland te zien dat regisseur Thomas Lilti zelf als arts heeft gewerkt. Het levert een ontroerende film op. Lees de recensie: Charmant portret van Franse dorpsarts