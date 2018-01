Feyenoord en FC Utrecht gelijk in inhaalduel (1-1)

Landskampioen Feyenoord wacht in 2018 nog op de eerste competitiezege. De inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in de Galgenwaard in 1-1. Robin van Persie maakte bij de Rotterdammers zijn veelbesproken rentree in de slotfase, maar kon nog niet voor de eerste competitiezege in 2018 zorgen. Afgelopen zondag ging de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst met 2-0 onderuit bij Ajax.

Mede dankzij het slechte veld in de Galgenwaard kwam Feyenoord op voorsprong. Het afstandsschot van Sam Larsson nam via een polletje een onverwachte vlucht, 0-1. Gyrano Kerk maakte nog voor de rust gelijk. Na de pauze konden beide ploegen de winst niet afdwingen.

Feyenoord bleef vijfde, met nu zestien punten minder dan koploper PSV. FC Utrecht is nog altijd zesde, met drie punten minder dan Feyenoord.

Feyenoord speelde met rouwbanden wegens het overlijden van oud-voetballer Reinier ‘Beertje’ Kreijermaat (82).

Record voor Van Persie

Feyenoord kwam na 23 minuten spelen op voorsprong dankzij een doelpunt van Larsson, die met een stuit over FC Utrecht-keeper David Jensen heen schoot.

Robin van Persie heeft met zijn rentree bij Feyenoord, woensdagavond als invaller in de 81e minuut tijdens de inhaalwedstrijd bij FC Utrecht, meteen al een record op zijn naam gebracht. De 34-jarige Rotterdammer is nu de speler met de langste periode tussen opeenvolgende duels in de eredivisie. Hij speelde zijn laatste competitiewedstrijd in Nederland voor Feyenoord op 2 mei 2004 thuis tegen FC Groningen (1-2). Dertien jaar en 267 dagen later keerde hij in Utrecht terug in de eredivisie.

Het oude record stond op naam van Daan Netten. Bij hem zaten er dertien jaar en 86 dagen tussen zijn laatste wedstrijd voor BVV in 1958 en zijn rentree bij FC Den Bosch in 1971.

Van Persie kon bij zijn late invalbeurt op veel applaus rekenen, van zowel het thuispubliek als van de eigen aanhang. (ANP)