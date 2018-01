Elton John stopt – afscheid duurt drie jaar

De Britse popzanger Sir Elton John stopt binnenkort met toeren. Hij wil meer tijd besteden aan zijn familie. Dat heeft de 70-jarige artiest woensdag bekendgemaakt, schrijft persbureau Reuters. Hij zal vanaf september 2018 nog één keer op wereldtournee gaan, met driehonderd concerten in drie jaar, om te eindigen “met een knal”.

John bouwde de spanning op door een persconferentie aan te kondigen waarin hij met nieuws zou komen. Op zijn website en zijn Twitter-pagina stond een dag lang de tekst “I’ve finally decided my future lies…“, een regel uit zijn hit Goodbye Yellow Brick Road. Zijn laatste toer heet Farewell Yellow Brick Road.

In oktober werd bekend dat John dit voorjaar na zes jaar stopt met zijn shows in Las Vegas. Er staan nog concerten gepland tot en met mei in Las Vegas en twee op 30 juni en 1 juli in Georgië.

Gezondheidsproblemen

De laatste jaren kampt John met zijn gezondheid. In april vorig jaar lag hij twee dagen op de intensive care wegens een bacteriële infectie, die hij opliep tijdens zijn tour in Zuid-Amerika. Hij moest een aantal concerten afzeggen. In juli 2013 moest hij ook optredens annuleren, waaronder een in Hyde Park in Londen, wegens een blindedarmontsteking. John ontkende berichten in Britse media dat hij zou stoppen met toeren om gezondheidsproblemen.

In 2016 kondigde John aan een stap terug te doen met het maken van nieuwe muziek. Hij zou toen teleurgesteld zijn over het succes van zijn laatste album Wonderful Crazy Night (2016). Hij zei destijds:

„Mijn albums verkopen niet meer omdat mensen al genoeg Elton John-platen in hun collectie hebben. Ik hou er nog steeds van om ze te maken, maar nu is er iemand anders aan de beurt.”

Het nummer Candle in the Wind werd een van de best verkochte singles ooit. Dat nummer schreef hij al in 1973, maar werd echt populair toen hij een versie daarvan zong op de begrafenis van prinses Diana in 1997. De twee waren bevriend. Met de 1997-versie won hij een van zijn vijf Grammy Awards. In 1998 sloeg de Britse koningin Elizabeth II hem tot ridder.

300 miljoen albums

De zanger, pianist en componist maakte meer dan dertig studioalbums, naast live-albums en compilatie-albums. Hij verkocht er ruim 300 miljoen. Ook schreef hij de muziek voor onder andere de musical Billy Elliot en de film The Lion King. In 1994 won hij de Oscar voor beste originele nummer Can You Feel The Love Tonight in The Lion King.

John, sinds de jaren tachtig openlijk homoseksueel, zet zich in tegen aids met zijn Elton John Aids Foundation. Dat fonds haalde zo’n 200 miljoen dollar op. Hij trouwde in 2014 met David Furnish. Ze hebben twee zoons.