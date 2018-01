Dode na aanslag op kantoor Save the Children in Afghanistan

Bij een aanslag op een kantoor van de Britse hulporganisatie Save the Children in de Afghaanse stad Jalalabad is één dode gevallen. Veertien anderen raakten gewond, meldt de woordvoerder van de gouverneur aan persbureau AFP. Volgens de woordvoerder droegen de aanslagplegers politie-uniforms.

Rond 09.00 uur ontplofte een autobom voor het pand, waarna een aantal daders al schietend naar binnen stormden. Ook buiten werd gevochten met de beveiligers van het gebouw. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Aanslag niet opgeëist

In het gebied rond het pand van Save the Children zijn meerdere hulporganisaties en overheidsgebouwen gevestigd. Veiligheidstroepen hebben medewerkers geëvacueerd nadat de eerste schoten werden gelost.

Bij deze afdeling van Save the Children werken ongeveer honderd mensen. Een woordvoerder van de organisatie zei “kapot te zijn van het nieuws” en zich momenteel te focussen op de veiligheid van haar personeel. De aanslag is nog niet opgeëist. De Talibaan heeft volgens Reuters ontkend betrokken te zijn bij de aanslag. In het gebied zijn zowel strijders van IS als van de Talibaan actief.