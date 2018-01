Rutte: gevoel dat techbedrijven eigen invloed niet kennen

Hoewel journalisten met een oranje badge rondlopen, moet je als politicus op je woorden letten in de wandelgangen van Davos. De voormalige Britse premier David Cameron weet dat sinds vanmiddag ook. Hij is ook aanwezig in Davos, en sprak tussen de bedrijven door met de bestuursvoorzitter van een groot staalconcern. Het ging over de Brexit, en Cameron - die het initiatief nam tot een referendum - liet zich ontvallen wat hij nou écht van het naderende vertrek uit de EU vond. Niet lang daarna kwam het Britse Channel 5 met beelden van het gesprek.

