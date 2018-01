Bouwkundige keuring voortaan standaard in koopcontract

Vanaf 1 februari 2018 staat een bouwkundige keuring standaard in het koopcontract. Dat hebben Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond afgesproken met makelaarsorganisaties NVM, VBO Makelaar en VastgoedPro. Na een bouwtechnische keuring kan de koper afzien van het kopen van een huis als er ernstige gebreken blijken te zijn of als herstelkosten boven een bepaald maximum uitkomen.

Tot nu toe moest een koper altijd aan de verkoper of makelaar vragen een bouwkundig voorbehoud toe te voegen aan het contract. Vanaf 1 februari verandert dat dus, en zit deze standaard in het modelkoopcontract.

De keuring kan alleen uit het contract worden gehaald als de koper die niet nodig vindt of als de verkoper die niet toestaat. Het voorbehoud moet dan worden doorgestreept, verwijderen mag niet. “Dan is koper zich in ieder geval bewust van de mogelijke risico’s die dat met zich meebrengt”, aldus VEH.

Ook het voorbehoud van financiering zit standaard in de modelovereenkomst. Met die voorwaarde kan een koper nog onder de koop van het huis uit als hij of zij bijvoorbeeld de hypotheek niet rondkrijgt.

Bescherming consument

“De verwachting is dat het standaard opnemen van beide voorbehouden in het modelkoopcontract een positief effect zal hebben op het aantal consumenten dat de voorbehouden meeneemt in de definitieve koopovereenkomst”, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66), mede namens minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA), in een Kamerbrief. In de toelichting van de modelkoopovereenkomst zal ook nadrukkelijk worden gewezen op de risico’s als een financieringsvoorbehoud of een bouwkundige keuring niet wordt opgenomen, schrijft Ollongren.

“Ik zie dit als belangrijke stap om de consument in een vaak krappe woningmarkt beter te beschermen”, schrijft Ollongren. In verhitte woningmarkten, zoals in Utrecht of Amsterdam, zouden kopers eerder afzien van een voorbehoud, schreef Ollongrens voorganger Ronald Plasterk in juli 2017 in een Kamerbrief. Uit een onderzoek bleek toen dat 63 procent een financieringsvoorbehoud opnam in het koopcontract en 20 procent een voorbehoud van bouwkundige keuring.