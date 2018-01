AFM wil verbod gevaarlijke online beleggingsproducten

Financiële toezichthouder AFM wil een aantal online beleggingsproducten verbieden en ook anderszins maatregelen treffen om consumenten beter te beschermen tegen malafide digitale aanbieders. De Autoriteit Financiële Markten constateert dat door de lage rente op spaarrekeningen steeds meer consumenten zich laten verleiden te beleggen in risicovolle digitale producten.

Dat stelt de AFM in woensdag gepubliceerde plannen voor 2018. Nieuwe Europese financiële regels maken betere bescherming van consumenten mogelijk, aldus de AFM. In een persbericht stelt bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven dat de AFM meer internationale samenwerking zal zoeken om malafide aanbieders aan te pakken „die steeds gemakkelijker en grensoverschrijdend hun producten aanbieden”.

Vorig jaar al waarschuwde de AFM voor beleggingen in cryptomunten als bitcoins. De toezichthouder heeft echter niet de wettelijke middelen om het beleggen in deze digitale valuta tegen te gaan, omdat de cryptomunten geen beleggingsproducten zijn. Wel is de AFM van plan om dit jaar derivaten op deze cryptomunten te verbieden, zegt Van Vroonhoven vandaag in de Volkskrant.

Binaire opties en cfd’s

Ook wil de AFM een verbod op zogeheten binaire opties. Dat zijn hoogspeculatieve digitale beleggingen waarbij de belegger geen eigenaar wordt van de optie en deze dus ook niet kan verkopen, zoals bij aan de beurs genoteerde opties. De belegger gokt alleen digitaal of de prijs van bijvoorbeeld een aandeel of een (crypto)munt op een latere datum hoger of lager zal zijn. Ook stelt de AFM dat het ‘Contracts for Difference’ (cfd) aan banden wil leggen. Ook met deze cfd’s gokken beleggers op waardestijgingen, waarbij ze groot risico lopen. Al in 2016 waarschuwde de AFM voor deze cfd’s en achtte de toezichthouder ze alleen geschikt voor een kleine groep particuliere beleggers.

In het interview met de Volkskrant constateert Van Vroonhoven dat door gamification van de financiële sector „het onderscheid tussen financiële producten en gokken vervaagt. Maar beleggingsproducten zijn geen games en de bitcoin is geen spelletje”, zegt de AFM-bestuursvoorzitter.

De toezichthouder constateert dat agressieve verleidingstechnieken uit de online gamingindustrie worden gebruikt om consumenten over te halen voor de vaak zeer risicovolle beleggingen. De AFM zal gedragswetenschappers inschakelen om meer vat te krijgen op irrationeel beleggingsgedrag.