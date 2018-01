Waarom bestaat De Curling Quiz?

We moeten het over De Curling Quiz hebben. Nee, schrik niet – u hoeft er van mij niet naar te kijken. Mocht u van niks weten: De Curling Quiz (AVRO-TROS) wordt zondag op prime time uitgezonden op NPO 1. Twee teams met mensen die vaker op tv zijn, spelen curling en beantwoorden vragen. Dit met heel veel herrie, gespring en geschreeuw van deelnemers en publiek. Presentator Frans Bauer is nog de kalmste van het stel.

Hysterische inhoudsloosheid is niet heel uitzonderlijk op televisie, maar bij de publieke omroep is het al snel omstreden. Amusement is immers nadrukkelijk geen taak van de organisatie.

Je kunt je afvragen hoe erg zo’n oprekking van de eigen principes is. Nu is De Curling Quiz heel erg. Het getetter van de deelnemers wordt versterkt door Evert ‘toppie’ ten Napel, die hun curlingactiviteiten becommentarieert alsof het serieuze sportbeoefening is. Is dit tactiek, roept Ten Napel dan hoopvol bij wéér een hopeloze worp. Néé, dat is geen tactiek! Iedereen heeft allang gezien dat de spelers er geen hout van kunnen – wat het opgepompte commentaar over effect en de ‘allesbeslissende golden hammer’ alleen maar treuriger maakt. Een weekje curlingkamp voor de deelnemers kon er kennelijk niet vanaf. Het duurt eindeloos.

Is die hele Curling Quiz soms het gevolg van een cunning plan van de VPRO (verklaard tegenstander van amusement) om zwevende kijkers naar hun prachtige, tegelijkertijd op NPO2 uitgezonden Door het hart van China te jagen? Soms is een amusementsprogramma het beste argument tegen amusementsprogramma’s.

Maar serieus: wie heeft bedacht dat het een goed idee was om dit programma te maken en het een uitzendtijdstip toe te bedelen waar Ivo Niehe een moord voor zou doen. Waarom?

Ik heb me er een dag lang het hoofd over gebroken, tot ik maandagavond bij Jinek Dione de Graaff en Henry Schut van Studio Sport zag zitten. Naar goede talkshowgewoonte kwamen zij hun eigen televisieprogramma voorbespreken. Want over 18 dagen beginnen de Olympische Winterspelen, waar in totaal 160 uur publieke uitzendtijd aan besteed zal worden. De details van de uitzendingen worden later onthuld, maar er lag een ‘monsterprestatie’ in het verschiet, wist Eva Jinek al. Van de tv-makers, welteverstaan. „Het is niet alleen maar een schoolreisje”, bevestigde Schut.

Ik durf niet uit te rekenen hoeveel geld die 160 uur Pyeongchang kost en Jinek vergat het te vragen. Maar ik begreep nu wel waarom De Curling Quiz bestaat. Het is reclame.

Elke maandag tipt de mediaredactie boeiende programma’s, series en films. Stuur mij NRC Kijktips

Al dat geld moet terugverdiend worden en dat lukt niet als wij alleen naar een paar rondjes schaatsen kijken. Dus is het zaak om iedereen er zo vroeg mogelijk van te doordringen dat die Spelen eraan komen en dat die uit meer bestaan dan Sven Kramer en zijn kornuiten. Dus dwalen Frank Evenblij en Erik Dijkstra al weken door Korea voor het zelden overtuigende Bureau Korea. Andere Tijden Sport overtuigt dan weer wel als opwarmprogramma.

En we hebben dus De Curling Quiz, in de kennelijke hoop dat die er ons toe aanzet om wat meer van die krankzinnige hoeveelheid van 160 uur winterspelen te bekijken. (Toegegeven, een Biathlon Quiz met gewapende Bekende Nederlanders in het bos zou onverantwoord zijn geweest.) Uiteindelijk is dit wat de Publieke Omroep ons voorschotelt met De Curling Quiz: sluikreclame voor de overdaad aan eigen uitzendingen. Dat heeft maar één voordeel: de echte Olympische Spelen gaan enorm meevallen. Zeker het curling.