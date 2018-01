Vroege presidentsverkiezingen in Venezuela

Venezuela houdt voor het einde van april dit jaar presidentsverkiezingen. Dat heeft de regeringsgezinde grondwetgevende vergadering van het land dinsdag besloten, meldt persbureau AP. President Nicolás Maduro bevestigde “klaar te zijn” om zich weer verkiesbaar te stellen als zijn regerende Socialistische Partij (PSUV) hem dat vraagt.

Het nieuwe presidentstermijn begint in januari 2019. Hoewel er geen vaste regels zijn over de datum waarop verkiezingen in Venezuela gehouden moeten worden, gebeurt dit normaal gesproken pas een aantal maanden voor de ingang van het termijn. De tweede man van de PSUV, Diosdado Cabello, had dinsdag een stemming aangevraagd over de verkiezingsdatum. De grondwetgevende vergadering, een volkscomité van regeringsgezinde burgers, stemde unaniem in met het voorstel om uiterlijk 30 april verkiezingen te houden.

De Europese Unie besloot maandag Cabello en zes andere Venezolaanse regeringsvertegenwoordigers sancties op te leggen vanwege “het gebrek aan respect voor democratische principes en de rechtstaat”. Banktegoeden worden bevroren en de functionarissen hebben een Europees reisverbod gekregen. De internationale kritiek op het dictatoriale regime van Maduro is verder toegenomen het afgelopen jaar, dat getekend werd door bloedige protesten in Venezuela.

Zwakke oppositie

De stembusgang moet volgens Cabello het mandaat van het regime verstevigen. “Als de wereld zich wendt tot sancties, wenden wij ons tot verkiezingen”, reageerde de socialist. “Niemand gaat ons de les wijzen of ons vertellen wat we moeten doen.” Tegelijkertijd werd al langer gespeculeerd dat de regering vroege verkiezingen zou inlassen. Daarmee kan de PSUV profiteren van de verdeeldheid onder de Venezolaanse oppositie, die niet een eenduidige strategie kan vinden om het op te nemen tegen Maduro.

Vorige maand sloot Maduro drie belangrijke oppositiepartijen uit van de presidentsverkiezingen. De partijen besloten om burgemeestersverkiezingen in het land te boycotten omdat deze doorgestoken kaart zouden zijn.

De oppositie heeft een meerderheid in het parlement, maar dat werd vorig jaar door het Venezolaanse hooggerechtshof buitenspel gezet. Via een omstreden referendum zette Maduro het grondwetgevende vergadering op die de macht van het parlement vervolgens overnam. De beslissing werd door meerdere landen, waaronder de VS, scherp veroordeeld.

Het olierijke Venezuela verkeert al langer in economische en politieke crisis. Het land heeft te maken met gigantische inflatie. Voedsel is schaars en het is lastig om in het land aan medicijnen te komen. Maduro slaat geregeld massale demonstraties tegen de regering met harde hand neer. Afgelopen jaar vielen daarbij meer dan 120 doden.