VN: duizenden op de vlucht door Turks offensief in Syrië

Het Turkse offensief in Noord-Syrië heeft ervoor gezorgd dat zo’n vijfduizend mensen in de regio op de vlucht zijn geslagen. Dat hebben de Verenigde Naties (VN) dinsdag bekendgemaakt, meldt AP. Ondanks bezorgde internationale reacties gaat Turkije verder met het offensief dat volgens het land gericht is op ‘terroristen’ in de regio.

Volgens de VN zitten de meeste ontheemden nog steeds vast in Afrin, de regio in het noorden van Syrië in handen van de Koerdische militie YPG. De Koerden zouden burgers tegenhouden om de enclave te verlaten. Ook zouden vluchtelingen door Syrische overheidstroepen niet toegelaten worden in aangrenzend gebied.

In Afrin zitten op het moment zo’n 323.000 mensen, stellen de VN. De helft daarvan is al eerder gevlucht voor conflict in andere delen van Syrië. De VN zeggen klaar te staan met hulpgoederen voor zo’n 50.000 mensen in de regio. Afrin is omsingeld is door de Turken en het Syrische regeringsleger, en moeilijk bereikbaar voor hulporganisaties.

Politiemacht in Noord-Syrië

Afgelopen weekend viel het Turkse leger samen met strijders van het Vrije Syrische Leger - bevriende Syrische rebellen - Afrin binnen. Het offensief gaat na vier dagen volgens Turkije door zoals gepland. Het Turkse ministerie van Defensie zegt dinsdag dat inmiddels al zeker 260 Koerdische strijders en militanten van terreurgroep Islamitische Staat (IS) zijn omgekomen tijdens de militaire operatie ‘Olijftak’.

Zover bekend zitten er echter geen IS-strijders in Afrin. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn bij het offensief al ten minste drie Turkse soldaten, tientallen militanten en tientallen burgers omgekomen.

De YPG was onder meer verantwoordelijk voor de verdrijving van IS in de regio en is een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten (VS). De Turken zien de militie als een verlengstuk van de PKK, de Koerdische terreurbeweging die al decennia strijdt voor een eigen staat in het zuidoosten van Turkije.

Nadat de Amerikanen onlangs bekend maakten dat ze een politiemacht willen opzetten in Noord-Syrië waarbij de YPG een belangrijke rol zou krijgen, besloot Ankara in te grijpen. Turkije is namelijk bang voor wat het land ziet als een vijandig leger aan de zuidgrens. Daarom willen de Turken een “veiligheidszone” van dertig kilometer creëren op Syrisch grondgebied.

Internationale Coalitie doodt bijna 150 IS-strijders

De VS en Frankrijk hebben Turkije opgeroepen om terughoudend op te treden tegen de Koerden, en zich meer te richten op het laatste verzet van IS in Syrië. In de tussentijd gaat de strijd tegen de terreurgroep gewoon door. De Internationale Coalitie onder leiding van de VS zei dinsdag dat afgelopen zaterdag bijna 150 IS-militanten omgekomen zijn bij luchtaanvallen van de coalitie in Syrië, meldt Reuters.

Naar verwachting zal de Amerikaanse president Donald Trump ergens deze week bellen met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De twee NAVO-landen zijn bondgenoten, maar staan nu wat betreft de YPG tegenover elkaar.