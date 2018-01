Van de zolderkamer naar het podium

In de Beurs van Berlage in Amsterdam zagen zondag 1.200 bezoekers hoe twee jongens op een podium een kaartgame speelden. Online keken nog eens 900.000 mensen mee. Ze waren er getuige van hoe Taiwanees ‘tom60229’ publiekslieveling ‘Fr0zen’ versloeg en daarmee een hoofdprijs van 250.000 dollar won.

Tom60229 en Fr0zen speelden de finale van het WK Hearthstone, een digitaal kaartspel. In Amsterdam speelden 16 spelers vier dagen lang om een prijzenpot van in totaal een miljoen dollar (818.000 euro). Het was de vierde keer dat het WK Hearthstone werd gespeeld, en de eerste keer dat het toernooi buiten de Verenigde Staten plaatsvond.

Fysieke toernooien van digitale sporten of e-sports zijn populair. Digitale atleten nemen het tegen elkaar op in stadions, concerthallen en beurshallen. De evenementen trekken duizenden bezoekers en een veelvoud daarvan aan virtuele kijkers. En als er geen wedstrijden zijn, kijken de echte fans hoe hun favoriete gamers oefenpotjes streamen op sites als Twitch.

Vooruitdenken als een schaker

Games in alle smaken worden tegenwoordig op professioneel niveau beoefend. Voor gamers met snelle reflexen zijn er schietspellen zoals Counterstrike of FIFA 18, voor liefhebbers van strategie en samenwerken zijn er teamsporten als League of Legends. De beste spelers staan onder contract van professionele e-sport-teams en leven van de sport.

Hearthstone is een denkspel. Twee spelers gaan elkaar te lijf met monsters en toverspreuken. De speler die de ander van 30 naar 0 levenspunten brengt, die wint. Om goed te zijn in Hearthstone moet je kunnen vooruitdenken als een schaker en kansen kunnen berekenen als een pokeraar. Hearthstone wordt soms liefkozend wizard poker genoemd: ‘toverpoker’.

Hearthstone is het meest populaire spel in zijn genre. Afgelopen jaar maakte ontwikkelaar Blizzard bekend dat wereldwijd 70 miljoen mensen Hearthstone spelen. Daarvan waren er 1.200 afgereisd naar Amsterdam. Overal waar ze staan of zitten spelen fans een spelletje Hearthstone op smartphone, ipad of laptop. Zelfs in de rij voor de tap.

De fans komen van over de hele wereld. Said Abdul Mohsin vloog speciaal van Koeweit naar Amsterdam voor dit toernooi. Hij stond al vanaf half elf ’s ochtends in de rij, zodat hij om vier uur een plekje voor in de zaal kon bemachtigen. „Normaal kijk ik online naar toernooien in Azië en Amerika. Maar nu kon ik er een keertje zelf naartoe.”

Duitse studenten Nina Heydorn en broers Timo en Sascha Maschmann zijn zaterdag met de auto vanuit Hamburg naar Amsterdam gereden. „De sfeer is top”, vindt het drietal. „Beter dan een voetbalwedstrijd.” Sascha is de fanatiekste speler van de drie en kijkt ook veel streamers in zijn vrije tijd. „Als ik na een lange dag op de universiteit thuis kom, kijk ik geen tv meer, maar Hearthstone.”

Student en scholier Jerke Veenstra en Bas Top kwamen vanuit Groningen, met de trein. „We wisten niet zo goed wat we voor onze verjaardag moesten vragen, totdat we hoorden dat het WK Hearthstone in Amsterdam was”, zegt Veenstra. „Na zo’n toernooi heb ik ook inspiratie om zelf weer nieuwe combinaties uit te proberen.” Ook Veenstra kijkt naar streamers. „Meestal naar Thijs.”

Thijs is Thijs Molendijk (23), een Nederlandse profspeler en tweemalig Europees kampioen. Molendijk was ook bij het toernooi aanwezig. Als toeschouwer en panellid, want hij wist zich niet voor het WK te kwalificeren.

Lees ook: Superster in e-sports denkt altijd ver vooruit

Koptelefoon met ruis

Voor Molendijk is er geen twijfel: professioneel Hearthstone spelen is topsport. „Soms lijkt het allemaal op één kaart aan te komen, maar in werkelijkheid is het de uitkomst van situaties die vijf minuten eerder al zijn opgebouwd”, zegt Molendijk. Hij speelt al een paar jaar professioneel Hearthstone, maar toernooien vindt hij nog altijd spannend. „Thuis zit je in je comfort zone. Maar op het podium met zo’n groot publiek voel je de druk. Daar moet je je echt voor af kunnen sluiten.”

De Hearhtstone-spelers zitten in Amsterdam tegenover elkaar op een verhoogd podium, voor een digitaal haardvuur. Ze dragen koptelefoons waar voortdurend ruis uit klinkt, zodat ze niet meekrijgen wat het publiek roept, of de commentatoren. „Je hoort dan echt niets anders meer”, zegt Molendijk. „Maar soms voel je het podium trillen als het publiek veel rumoer maakt.”

Hearthstone-ontwikkelaar Blizzard is vooral bekend van het immens populaire online rollenspel World of Warcraft. Het bedrijf zet nu al een paar jaar groot in op e-sports. Daarmee transformeert de gamemaker zichzelf ook een beetje tot sportbond én sportzender tegelijkertijd. Het WK Hearthstone is volledig door Blizzard georganiseerd en betaald.

Blizzard doet er alles aan Hearthstone als serieuze sport te presenteren. Daar hoort bijvoorbeeld een stal commentatoren bij, die in een jargon spreekt dat even esotherisch is als elk sportcommentaar: „In deze matchup is het voor de druïde zaak om vroeg in de wedstrijd veel kaarten te pakken, voordat de rogue de druk op het bord opvoert.”

Disney-herberg

De Beurs van Berlage is voor het toernooi tot Disney-herberg getransformeerd. Het glas-in-lood is echt, maar de stenen schoorsteenmantel op het podium niet. De tafels staan in biercantus-opstelling, maar het bier zit in rode plastic cups.

Vindt het Berlage-personeel het niet raar wat er hier gebeurt? „Oh, ik heb Hearthstone zelf ook gespeeld”, zegt een van de barmannen. „Maar het is mij te duur om steeds nieuwe kaarten te kopen. Ik speel liever League of Legends.”

Voor Thijs Molendijk voelt het een beetje dubbel dat het toernooi nu in Amsterdam gehouden werd. „Het is fijn dat ik met de trein kon komen. Maar ik had hier zo graag zelf willen staan. Wereldkampioen is de enige titel die nog ontbreekt.”