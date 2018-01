Uitslag lekt uit: 4-1 verlies Oranje Leeuwinnen

Wat geheim had moeten blijven, lekte dinsdag toch uit. Terwijl de KNVB in overleg met de Engelse voetbalbond had afgesproken geen mededelingen te doen over het oefenduel tussen de Nederlandse en Engelse voetbalsters, circuleerde ’s avonds toch de uitslag op sociale media: „Niet echt handig”, zegt een KNVB-woordvoerder desgevraagd. Eerder op de avond had een supporter van de Oranje Leeuwinnen nog pech toen hij op Twitter naar de uitslag vroeg. „Hallo, de oefenwedstrijd is vandaag achter gesloten deuren gespeeld. We kunnen daarom hier geen informatie over geven”, luidde het antwoord van het officiële account van de regerend Europees kampioen. Toch wist een Engels medium later de hand op de uitslag te leggen. De KNVB-woordvoerder: „Dit gaat natuurlijk niet meer gebeuren. Al met al is er niks geheims aan. Ze hebben 4-1 verloren.”