Twitter-directeur Anthony Noto stapt op

Operationeel directeur Anthony Noto vertrekt bij Twitter. Hij verruilt het sociale medium voor fintech-bedrijf SoFi, waar hij bestuursvoorzitter wordt. Dat bedrijf biedt onder meer online leningen aan. Beide bedrijven maakten dinsdag de overgang bekend.

Noto kwam in 2014 als financieel directeur binnen bij Twitter. Daarvoor was hij actief binnen de bankenwereld. Als adviseur in dienst van Goldman Sachs begeleidde hij onder meer de beursgang van Twitter. In 2016 werd hij bij Twitter benoemd in zijn huidige rol. Noto was onder meer een van de aanjagers van de live streamingdiensten van het bedrijf.

Noto begint op 1 maart bij SoFi. Twitter heeft nog geen opvolger voor Noto bekendgemaakt. De overstap hing al een tijdje in de lucht nadat Noto nadrukkelijk werd genoemd als kandidaat voor de functie van topman bij het fintech-bedrijf.

‘Efficiënter dan banken’

Fintech-bedrijven veroveren snel marktaandeel op de traditionele banken. Dankzij innovatieve technologieën proberen zij efficiënter, transparanter, goedkoper en klantgerichter te zijn dan reguliere banken. Veel fintech-startups worden door banken overgenomen.

Noto vervangt Mike Cagney bij SoFi. Die trok in september vorig jaar de deur achter zich dicht na onrust bij het bedrijf, dat wordt gezien als een van de waardevolste financiële startups. Er was vooral kritiek op de bedrijfscultuur binnen SoFi, na verschillende claims van seksuele intimidatie en frauduleuze acties van managers. In het kielzog van Cagney, die altijd alle vergrijpen heeft ontkend, vertrokken ook andere bestuurders.

Voor het eerst winst

Twitter zal in het vierde kwartaal van 2017 voor het eerst sinds de oprichting winst maken, beloofde het bedrijf bij de presentatie van het derde kwartaalverslag. Het vierde kwartaal moet nog gepubliceerd worden.

Twitter probeert zijn gebruikers op nieuwe manieren aan zich te binden, onder meer door livestreams uit te zenden van bijvoorbeeld concerten. Daarnaast werd het aantal tekens dat twitteraars kunnen gebruiken per bericht verdubbeld.

Uit het kwartaalverslag van Twitter blijkt dat het publiek gestaag groeit. Maandelijks gebruiken 330 miljoen actieve gebruikers het sociale medium, 14 procent meer dan in het vorige kwartaal.