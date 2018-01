Trump legt forse heffing op importen uit Azië

Met de afkondiging van forse importheffingen op wasmachines en zonnepanelen heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag een salvo afgevuurd bij zijn beleid om Amerikaanse bedrijven te beschermen tegen buitenlandse concurrenten.

Trump zette zijn handtekening onder een maatregel om de import van zonnepanelen en grote wasmachines de komende jaren te belasten. Op de eerste 1,2 miljoen wasmachines komt 20 procent, op alles daarboven 50 procent; de Zuid-Koreaanse bedrijven Samsung en LG verkopen jaarlijks ongeveer 2,5 tot 3 miljoen wasmachines in de Verenigde Staten en hebben een kwart van de markt. Bij zonnepanelen, die de VS vorig jaar vooral uit Maleisië, Zuid-Korea, Vietnam en China haalden, is de eerste 2,5 gigawatt aan zonnecellen vrijgesteld, daarna geldt een heffing van 30 procent. De tarieven worden na een jaar verlaagd.

De heffingen zijn ingesteld op advies van de Amerikaanse Internationale Handelscommissie, na klachten van binnenlandse producenten.

De nieuwe accijnzen zijn mogelijk het startsein voor een reeks protectionistische maatregelen van Trump, die later deze week zijn America first-beleid zal verdedigen op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

Volgens de regering-Trump zijn de accijnzen bedoeld om binnenlandse sectoren te beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit het buitenland – en daarmee banen te waarborgen in de VS. „De stap van de president maakt opnieuw duidelijk dat de regering-Trump altijd Amerikaanse werknemers, landbouwers, veehouders en bedrijven zal beschermen”, zei de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer.

Handelspartners van de VS zijn boos. Volgens China ondermijnt de regering-Trump de internationale handelsorde door een oude binnenlandse wet te gebruiken voor de heffing, buiten de regels van de Internationale Handelsorganisatie WTO om. Mexico, dat ondanks het vrijhandelsverdrag Nafta niet wordt vrijgesteld, wil „alle juridische maatregelen” inzetten om de accijnzen aan te vechten.

Binnenlandse betrokkenen zijn verdeeld. De Amerikaanse producent van wasmachines Whirlpool, drijvende kracht achter de accijnzen op wasmachines van zijn Zuid-Koreaanse concurrenten, was enthousiast. „Dit is een zegen voor Amerikaanse werknemers en consumenten”, zei topman Jeff Fetig. Maar de Republikeinse senator Ben Sasse waarschuwde voor hogere prijzen voor wasmachines.

Ook bij de zonnepanelen lopen de meningen uiteen. De Amerikaanse producent Suniva, uit de markt gedreven door de toename van goedkope Chinese importen, sprak van „een stap vooruit”. Maar volgens de Solar Energy Industries Association zijn meer Amerikaanse banen gemoeid met de installatie van zonnepanelen dan met de productie ervan. Volgens deze belangenorganisatie zullen de invoerheffingen leiden tot uitstel of annulering van projecten om zonnepanelen te plaatsen. Daarbij dreigen volgens de groep 23.000 banen in de VS verloren te gaan.