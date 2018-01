Rusland wil riskante industrie rond WK-steden sluiten

Honderden bedrijven door heel Rusland moeten rond het aanstaande WK voetbal in het land het werk stilleggen en hun medewerkers met verlof sturen. Dat meldt het landelijke dagblad Kommersant deze dinsdag op basis van een brief van de Russische veiligheidsdienst FSB. De maatregel treft bedrijven die gevestigd zijn rond de elf Russische WK-steden en die werken met „ioniserende straling, gevaarlijke chemische en biologische stoffen, radioactieve toxische of explosieve substanties”, aldus de krant. De brief is onder meer verstuurd naar chemische bedrijven, olieraffinaderijen, verffabrieken en zeker twee kerncentrales.

Grote ondernemingen als oliemaatschappij Gazprom Neft in Moskou, de haven van Sint-Petersburg en olieterminals in het zuiden van Rusland zouden een tijdelijke sluiting riskeren. Verschillende bedrijven verklaarden hun veiligheidsmaatregelen aan te scherpen, om daarmee open te mogen blijven en financiële schade te ontlopen.

Werknemers op vakantie

De brief volgt op een presidentieel decreet van vorig jaar, genomen op advies van de voorzitter van de Russische Unie voor Ondernemers Alexandr Sjochin en vicepremier Sjoevalov.

Kommersant citeerde uit een brief van de FSB aan een chemisch bedrijf in Nizjni Novgorod, dat gesommeerd werd reeds een maand voor aanvang van de wedstrijden in de stad (op 18 juni) zijn activiteiten te staken. Gaat het bedrijf niet akkoord, dan moet het met een gedetailleerde verklaring komen en een schatting geven van het aantal slachtoffers in geval van een ongeluk. „De medewerkers moeten met vakantie gaan, en het bedrijf staat een miljoenenverlies te wachten”, aldus de krant.

Reeds tientallen andere bedrijven van Moskou tot Siberië en de zuidelijke Koeban-regio, kregen een vergelijkbare brief op de mat. Daaronder ook enkele agrarische bedrijven en een chemisch bedrijf dat 400 kilometer ligt van een van de stadions. Ook twee kerncentrales, beheerd door staatsbedrijf Rosatom en gelegen in de regio rond Petersburg en in de Oeral, zouden het werk stil moeten leggen, hoewel dit de energievoorziening in de regio’s ernstig in gevaar kan brengen, aldus een anonieme bron tegen de krant. De bron zei te hopen dat de autoriteiten de beslissing zullen herzien.