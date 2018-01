OM eist gevangenisstraffen tot 7 jaar voor mensensmokkel

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste dinsdag in de rechtbank van Zwolle gevangenisstraffen oplopend tot zeven jaar tegen vier verdachten van mensensmokkel. Ook wil de officier van justitie dat de hoofdverdachte de twee ton die hij met deze handel verdiende, terugbetaalt aan de staat.

De Koninklijke Marechaussee kwam in 2014 achter de grootschalige smokkel. Het jaar erop werden de hoofdverdachte (37) en zijn neef (29) gearresteerd, twee voormalig Syrische asielzoekers met een verblijfsstatus die in Eindhoven woonden.

Samen met de twee andere verdachten vormden zij een criminele organisatie die honderden Syriërs naar Nederland haalde, stelt het OM. Justitie wil dat twee van de verdachten 24 maanden vastgehouden worden, eentje 4,5 jaar en de hoofdverdachte 7 jaar.

Bekentenis

In een persbericht schrijft het OM dat de hoofdverdachte zijn betrokkenheid heeft bekend. Hij zou hebben toegegeven dat hebzucht hem dreef in de handel die verliep via Italië, Hongarije en Oostenrijk. Hij regelde de reis van de vluchtelingen die met busjes naar Nederland gebracht werden. Per vluchteling kreeg hij hier tot 1.500 euro voor. In 2014 zou de 37-jarige man met zijn handel een ton hebben verdiend.

Hij kwam bij de vluchtelingen door de hulp van zijn neef en de twee andere verdachten uit Putten (38) en Düsseldorf (38). Zij postten onder andere bij grote treinstations door Europa om Syriërs voor de reis naar Nederland te werven. Naast mensensmokkel hielden de vier zich ook bezig met het witwassen van misdaadgeld.