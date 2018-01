NRC-fotografen bij nominaties Zilveren Camera’s 2017

De jury heeft de nominaties bekendgemaakt voor de Zilveren Camera’s, de belangrijkste Nederlandse prijzen voor fotojournalistiek. Onder meer Haagse foto’s die fotograaf David van Dam voor NRC maakte, zijn genomineerd. De Zilveren Camerajury beoordeelt jaarlijks duizenden inzendingen voor de prijzen, die uitgereikt worden in vijftien categorieën die vrijwel allemaal zijn opgedeeld in een prijs voor de beste serie en het beste enkele beeld. Daar wordt uiteindelijk de beste persfoto van 2017 uit gekozen. Van David van Dam zijn onder andere zijn foto van de rel rond de Turkse minister genomineerd, en ook een confrontatie tussen Sylvana Simons en Pow News en een serie over het aftreden van minister Hennis van Defensie.

Rotterdam, 22 november 2017, Romana Vrede, actrice.

Foto Merlijn Doomernik Ubbergen 21 februari 2017, Portret Silvijn van den Bosch, leerling op de Sint Maartenschool.

Foto David van Dam

De beste van de categorieën worden zaterdag 3 februari bekendgemaakt in Museum Hilversum, tijdens een feestelijke bijeenkomst. Uit die nummers een wordt dan weer de beste gekozen, de winnaar van De Zilveren Camera 2017. Op zondag 4 februari opent in Museum Hilversum een expositie met winnaars van eerdere jaren van de Zilveren Camera, die sinds 1995 door Canon gesponsord wordt.

Den Haag, 3 oktober 2017, Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert treedt af. Foto David van Dam