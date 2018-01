Neil Diamond (76) stopt met optreden vanwege Parkinson

De Amerikaanse zanger Neil Diamond (76) stopt noodgedwongen met optreden. Bij de artiest is onlangs de ziekte van Parkinson geconstateerd, zo maakte zijn management dinsdag bekend. Hij heeft een tournee ter ere van zijn vijftigjarige jubileum beëindigd en zal zich van nu af aan alleen nog richten op studiowerk.

In een verklaring op de website van Diamond staat dat de zanger het besluit op doktersadvies heeft genomen. “De eerste fase van deze ziekte maakt het moeilijk om nog veel te reizen en op grote schaal op te treden.” Diamond zal nog wel blijven werken aan “nieuwe projecten”, maar een concertreeks in Australië en Nieuw Zeeland die in maart zou aanvangen, gaat niet meer door.

De zanger verklaart zelf:

“Het is met grote teleurstelling dat ik mijn tourpensioen moet aankondigen. Ik voel mij bevoordeeld dat ik mijn muziek de afgelopen vijftig jaar voor het publiek heb kunnen spelen. Mijn diepste verontschuldigingen aan iedereen die kaarten heeft gekocht en van plan was naar de komende concerten te komen.”

Sweet Caroline

Diamond is één van de best verkopende artiesten aller tijden. De zanger verkocht meer dan 130 miljoen albums wereldwijd. Voor de soundtrack bij de film Jonathan Livingston Seagull werd hij in 1974 onderscheiden met een Grammy Award.

Diamond begon met het schrijven en opnemen van nummers in de jaren zestig. In Nederland had hij zeventien Top 40-noteringen. Daaronder zijn het mooie Love on the Rocks en Girl You’ll Be a Woman Soon. Dat laatste nummer kreeg in de jaren negentig weer veel aandacht nadat de band Urge Overkill het lied coverde voor de cultklassieker Pulp Fiction.

Het bekendst, vooral bij de jongste generatie Amerikanen, werd Diamond echter met zijn sportklassieker Sweet Caroline. In de jaren negentig begon de stadionspeaker van honkbalploeg Boston Red Sox met het draaien van het nummer. Sinds 2002 wordt het bij elke wedstrijd in het midden van de achtste inning gedraaid en luidkeels meegezongen door de supporters.

Diamond werd in 2011 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.