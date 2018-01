Moordenaars Prins moeten lange tijd de cel in

Drie mannen uit Brunssum hebben lange celstraffen gekregen voor de liquidatie van Sven Prins en poging tot moord op zijn vriend Nicky in 2015. Dat heeft de rechtbank in Maastricht dinsdag besloten. Xionel B. (29) en Sergio K. (27) kregen dertig jaar cel opgelegd, Jurandy T. (32) levenslang.

Daarmee vallen de straffen hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat in december 25 jaar tegen de verdachten eiste. De 30-jarige Prins werd in 2015 na een achtervolging doodgeschoten, vermoedelijk vanwege een ruzie in het criminele circuit. De vriend van de Limburger overleefde de aanslag.

T. zat eerder al in Curaçao tien jaar vast wegens geweldsdelicten en zou volgens de rechtbank een “echte killer” zijn. De rechtbank zegt daarom te willen voorkomen dat de verdachte ooit nog terugkeert in de samenleving. De straf bij de andere twee verdachten valt zo hoog uit omdat hun handel in wapens en een strafblad zwaar meegewogen werden. In een periode van drie maanden verkochten ze meerdere wapens aan een undercoveragent.

Doorzeefd met kogels

De drie verdachten werden in 2016 opgepakt nadat ze door de politie-informant ontmaskerd waren. Die deed zich voor als een zware crimineel. B. en T. zeiden tegen de undercoveragent Prins geliquideerd te hebben. Zelf bekennen ze in wapens te hebben gehandeld, maar de verdachten zeggen niet achter de moord op Prins te zitten. De uitspraken tegen de informant zouden “allemaal bluf” zijn, zeiden ze tijdens de zitting.

Prins werd op de avond van de moord doorzeefd met kogels. Volgens het OM was er sprake van moord met voorbedachten rade, omdat de mannen van tevoren wapens en een gestolen auto kochten.