Mertens en Edmund stunten met halve finale Australian Open

De Belgische Elise Mertens en de Brit Kyle Edmund hebben dinsdag beiden voor een grote stunt gezorgd door als ongeplaatste spelers de halve finales op de Australian Open te bereiken. Mertens versloeg in de kwartfinales de als vierde geplaatste Elina Svitolina. Edmund won in het mannentoernooi van de Bulgaar Grigor Dimitrov (3).

Mertens maakte vooral indruk met haar backhand waarmee ze haar Oekraïense tegenstander veel liet lopen. De Belgische brak daarmee op 1-1 in de eerste set Svitolina en nogmaals op 4-2. Uiteindelijk won ze die set met 6-4.

Daarmee was het verzet van de Oekraïense gebroken want in de tweede set stond Mertens binnen korte tijd met 5-0 voor. Ze mocht zelf voor de wedstrijd gaan serveren en maakte de partij meteen af: 6-4 en 6-0. De Belgische neemt het in de halve finale op tegen Carolina Wozniacki (2) of Carla Suárez.

Mertens kent sowieso een bijzonder goed begin van 2018. In het Australische Hobart verdedigde ze eerder dit jaar succesvol haar WTA-titel en nu is ze op de Australian Open ook al vijf wedstrijden op rij ongeslagen. Mertens stond voor het grandslamtoernooi op plaats 37 van de wereld maar zal door haar prestatie flink stijgen. Ze is de eerste Belgische sinds Kirsten Flipkens in 2013 (Wimbledon) die tot de laatste vier op een grandslamtoernooi is gekomen.

Edmund verslaat Dimitrov

Enkele uren na de stunt van Mertens zorgde Kyle Edmund in het mannentoernooi voor minstens zo’n grote verrassing. De bij afwezigheid van Andy Murray enige Brit in het hoofdtoernooi was in vier sets te sterk voor Grigor Dimitrov (6-4, 4-6, 6-3 en 6-4).

Het belangrijkste wapen van Edmund is zijn sterke forehand. Daarmee wist hij genadeloos toe te slaan op zwakke tweede services van de Rus. Op 4-4 in de vierde set plaatste Edmund de beslissende break. Edmund is de nummer 49 van de wereld en heeft voor het eerst in zijn carrière de halve finales op een grandslamtoernooi bereikt.

Nadal in actie

Later op dinsdag speelt Rafael Nadal zijn kwartfinale tegen Marin Cilic. De Spanjaard krijgt daarmee zijn eerste echte test na een knieblessure die hem enkele weken aan de kant hield. De Nederlandse dubbelspecialist Jean Julien Rojer en zijn partner Demi Schuurs spelen in de tweede ronde van het gemengd dubbel.