‘Magische Mertens’ laat Belgen weer dromen

België mag sinds dinsdag weer dromen van een grote tennisster. Elise Mertens, onlangs 22 jaar geworden, plaatste zich in Melbourne voor de halve finales op de Australian Open door een zege op de als vierde geplaatste Elina Svitolina: 6-4, 6-0. En dat terwijl Mertens voor aanvang van het toernooi slechts de nummer 37 van de wereld was. Belgische sportliefhebbers hopen nu ineens op een nieuwe Kim Clijsters.

Mertens was tot deze week nog relatief onbekend bij het brede publiek, maar het gaat snel met haar. Eind 2014 stond ze nog buiten de top-200 op de wereldranglijst, vorig jaar nam ze plaats in de top-100 dankzij haar eerste toernooioverwinning bij de profs, op het toernooi van Hobart, een titel die ze dit jaar wist te prolongeren. In Melbourne speelde ze haar eerste kwartfinale op een grandslamtoernooi, een grote sprong op de ranking ligt in het verschiet

Kim Clijsters Academy

De Belgische, geboren in het Limburgse Hamont-Achel, begon met tennissen op haar vierde. Haar idool: Kim Clijsters. Zij was niet alleen de eerste Belgische die de finale op een grandslamtoernooi bereikte, in 2001 op Roland Garros, maar ook de eerste die de wereldranglijst aanvoerde, in augustus 2003. En dat net in Mertens jeugdjaren. Overigens speelde in die tijd ook de Belgische Justine Henin, zevenvoudig grand slamwinnares en 117 weken op nummer 1.

Clijsters is tegenwoordig Mertens’ mentor, en nog altijd haar grote voorbeeld. Als ze in België is, traint Mertens in de Kim Clijsters Academy in Bree, vlakbij Hamont-Achel, nog altijd haar woonplaats. Na haar overwinning dinsdag richtte zij zich tot Clijsters: „Deze week probeer ik in jouw voetsporen te treden.”

Dat klinkt zelfverzekerd, maar ook voor Mertens blijkt haar laatste overwinning een verrassing. „Sprakeloos”, zei ze tijdens de persconferentie. „Als ze me vorige week hadden gezegd dat ik de halve finales zou halen, had ik gelachen. Alles is mogelijk in tennis, als je maar in jezelf gelooft." Haar moeder verklaarde het succes de laatste dagen in Belgische media als volgt: „Elise was een prematuurtje.” Haar dochter werd in november 1995 ruim twee maanden te vroeg geboren, ze woog 1,7 kilo. „Dat zijn doorzettertjes, vechtertjes. Ik herken in Elise nog steeds het meisje van vroeger: als ze iets voor school moest doen, gebeurde dat met dezelfde zorg en toewijding als nu in haar tennis.”

Superlatieven tekort

Het gaat goed met het tennis in België. David Goffin, ook van vlak over de Nederlandse grens, drong vorig jaar de top-10 van de wereld binnen. In totaal staan zeven Belgen in de top-100, van wie vijf vrouwen. En nu is daar het succes van Mertens. De laatste landgenote die voor haar de halve finales van de Australian Open haalde, was Kim Clijsters.

Het is nog wat vroeg om haar de nieuwe Clijsters te noemen, maar Mertens speelt in ieder geval stabiel. Belgische media zien de winst in Australië dan ook al voor zich.

‘Magische Mertens’, kopte Het Laatste Nieuws dinsdag. Het Nieuwsblad kwam superlatieven tekort en verklaarde Mertens „met enorme voorsprong de sterkste” in een wedstrijd waarin ze „geen steek liet vallen”. VRT-journalist Dirk Gerlo op Radio 1: „Bij momenten viel mijn mond echt open van het niveau dat ze behaalde.” Mertens is „het grootste talent sinds Kim en Justine”, beweerde Ivo Van Aken, technisch directeur van Tennis Vlaanderen in De Standaard.

Australië raakt intussen al net zo gecharmeerd van de enthousiaste Belgische. Mertens maakt serieus kans op zilverwerk, staat op de site van Australian Open, en tijdens de persconferentie wilden journalisten weten wat het geheim van de Belgische is.

Donderdag speelt Mertens tegen de Deense nummer twee van de wereld, Caroline Wozniacki, die eerder in het toernooi te sterk was voor de Nederlandse Kiki Bertens. Mertens blikte na haar gewonnen kwartfinale vooruit, zonder weet van wie haar tegenstander zou worden: „Ik zal de underdog zijn, net als vandaag. Maar ik ben er klaar voor. Ik heb nog genoeg energie over en ga alles geven.” Of ze in België dan nog over straat kan zonder te worden herkend? „Misschien moet ik voortaan een petje dragen.”