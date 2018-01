Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema kanshebber Oscar

De Nederlands-Zwitserse cameraman Hoyte van Hoytema maakt kans op een Oscar voor zijn camerawerk voor de film Dunkirk. Het is voor zover bekend voor het eerst in de geschiedenis dat een Nederlander in deze categorie is genomineerd. Dat werd dinsdag bekendgemaakt door de Academy die de beeldjes uitreikt.

Van Hoytema volgde zijn opleiding in Polen en brak door in Zweden. Een vakjury plaatste hem in 2016 op plek 4 in de NRC-lijst van meest invloedrijke Nederlandse filmmakers wereldwijd. Volgens de jury bevindt hij zich in de “absolute wereldtop”. Hij draaide ook de Bond-film Spectre en de film Her.

Bekijk hier de trailer van Dunkirk:



Arjen Tuiten, een Nederlandse make-upartiest, is in de race voor een Oscar voor zijn werk voor de film Wonder. De uitreiking van de Acadamy Awards, de belangrijkste Amerikaanse filmprijs, is op 4 maart. Er zijn 24 categorieën, waaronder Beste Hoofdrol (m/v), Beste Bijrol (m/v), Beste Regisseur en Beste Animatiefilm.

The Shape of Water

De film The Shape of Water heeft de meeste nominaties binnengesleept; dertien in totaal, waaronder die voor Beste Film. The Shape of Water, een sprookje over de liefde van een schoonmaakster die valt voor een ‘vismens’, kreeg afgelopen december ook de meeste nominaties voor een Golden Globe. Regisseur van de fantasyfilm is Guillermo del Toro.

Bekijk hier de trailer van The Shape of Water:



Ook de films Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post en Three Billboards outside Ebbing, Missouri maken kans op de Oscar voor Beste Film.

Beste Hoofdrol

Voor de Oscar Beste Hoofdrol (man) zijn onder anderen Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Gary Oldman (Darkest Hour) en Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.) genomineerd.

Bij de vrouwen maken in deze categorie onder anderen Meryl Streep (The Post), Sally Hawkins (The Shape of Water) en Frances McDormand (Three Billboards outside Ebbing, Missouri) kans. De nominaties werden bekendgemaakt vanuit het Academy’s Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills. Dit jaar is de negentigste editie van de Oscars.

Nederlandse inzending: Layla M.

Afgelopen december werd bekend dat Layla M., de Nederlandse inzending voor de Oscars, was afgevallen als kandidaat voor beste niet-Engelstalige film. Uit meer dan negentig landen kwamen inzendingen binnen voor de prijs.