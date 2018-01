Kalifaat-kinderen verdelen de coalitie

In de coalitie is onenigheid over kalifaat-kinderen. Wiebes zet druk op gasafnemers. En what would Thorbecke do?

SCHRIJNEND: Je kunt in het regeerakkoord nog zulke mooie afspraken maken, het zijn incidenten, uitzonderingen en “schrijnende gevallen” die coalities uit hun evenwicht kunnen brengen. Dat speelt nu binnen de coalitie onenigheid is ontstaan over wat te doen met Nederlandse ‘kalifaat-kinderen’. Mogen kinderen van Nederlandse jihadgangers terug worden gehaald naar Nederland? Ja, vinden ChristenUnie en D66, als ze zich in levensbedreigende situaties bevinden. Maar VVD-Kamerlid Arno Rutte is stellig: “Dat gaan we niet doen.” Het CDA houdt zich op de vlakte. Alle reden om nog deze week, dixit D66-Kamerlid Kees Verhoeven, de “koppen bij elkaar” te steken.

GASPRESSIE: Vorige week kregen premier Mark Rutte en minister van Economische Zaken Eric Wiebes nog het verwijt dat ze treuzelen in het Groningen-dossier. Nu is Wiebes opeens opvallend voortvarend. In een brief geeft hij grote industriële afnemers van Gronings gas op duidelijke wijze te kennen dat ze daarmee op korte termijn moeten stoppen. Terwijl in het regeerakkoord nog stond dat het kabinet met ondernemers in overleg zou gaan over afbouw, noemt Wiebes nu een harde deadline: 2022. Duidelijke taal, maar de bedrijven voelen zich door de brief geïntimideerd.



ONZE MAN 2.0: Het was eind vorig jaar een sappige deal: Nederland steunde met opzet de verlenging van de termijn van Jeroen Dijsselbloem als Eurogroepvoorzitter niet, omdat het kabinet op een andere topfunctie wilde inzetten. Gisteren werd het gehoopte wisselgeld geïncasseerd: de installatie van topambtenaar Hans Vijlbrief als hoogste ambtenaar van de Eurogroep. Vijlbrief werkte in Den Haag onder niet minder dan dertien ministers, maar er is niemand te vinden die een hekel aan hem heeft. Het best klikte het met D66’ers, dus zorgde Vijlbrief er als partijlid voor dat die partij “eindelijk goed doordachte economische ideeën ontwikkelde”.

WAT WIJ VOLGEN:

Lijntje met Thorbecke: Het moet raar lopen wil de Tweede Kamer vanmiddag niet officieel instemmen met het uit de grondwet halen van de burgemeestersbenoeming. De gekozen burgemeester komt daarmee een stapje dichterbij, hoewel de tweederde steun die voor de grondswetwijziging nodig is in de Eerste Kamer nog verre van zeker is. D66-Kamerlid Rob Jetten zal “zijn” grondwetswijziging daar nog voor de zomer verdedigen. Tijdens het Kamerdebat vorige week kwam Jetten met een fraai argument op de proppen: ook liberale staatsman des vaderlands Johan Thorbecke zou tegen het benoemen van de burgemeester via de grondwet zijn geweest. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Piratenwet: Veel wetgeving van het kabinet ligt er in de Kamer nog niet, maar deze week staan wel liefst vier initiatiefwetten van Kamerleden op de agenda. Vandaag de eerste: een al jaren oud voorstel van VVD en CDA dat het mogelijk maakt voor Nederlandse reders om zelf private beveiliging te regelen op zee. De wet stamt duidelijk uit andere tijden: het aantal kapingen en overvallen door piraten op zee is wereldwijd inmiddels drastisch afgenomen. Maar pas nu is er in de Tweede Kamer een minieme, rechtse meerderheid voor.

Op afstand: Vanavond debatteert de Kamer over de onafhankelijkheid van het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie, dat onlangs na onthullingen van Nieuwsuur in opspraak kwam. Minister Ferdinand Grapperhaus liet een onderzoek instellen, maar ook daaraan schort het nodige, zei de klokkenluider van het WODC die de zaak aan het rollen bracht gisteren bij Nieuwsuur. Oppositiepartijen gaan ervoor pleiten het WODC op meer op afstand van het ministerie te plaatsen.

QUOTE VAN DE DAG

“Dit is dus een krimpende factie in de Haagse politiek, en het zou geen kwaad kunnen ze als zodanig te behandelen.”

Tom-Jan Meeus begrijpt niet waarom nieuw rechts nog altijd zo serieus wordt genomen.